電影頭七詮釋傳統喪葬文化 Selina拍片惡夢連連

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恐怖鬼片「頭七」以台灣人傳統喪葬文化為主題，主演任家萱Selina在老宅裡驚見鬼影，展現問鼎鬼后的演技。（皮諾丘電影提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）鬼片「頭七」以台灣人傳統喪葬文化為主題，找來藝人任家萱Selina主演，在喪禮中面臨的各種未知靈異凶險，向來膽小的她下戲後，甚至夢見攝影機在床邊對準自己，惡夢連連。

劇組今天發新聞稿分享，Selina表示平日向來「敬鬼神而遠之」，此次卻要主演鬼片，讓她連睡覺都無法心安，回憶當時惡夢仍歷歷在目，所有細節都在腦海中。

Selina先夢見自己在家睡覺，一張開眼睛卻看到攝影機在床邊對準自己，當下覺得憤怒，「立刻拿手去擋鏡頭，還把攝影機電源關掉、把所有人趕走。」

Selina接著夢到有一大推蟲出現在房間裡，她走去客廳拿電蚊拍，卻聽到臥房的吹風機被打開，回到房間時吹風機又被關上。

Selina說：「然後我就做了所有恐怖片裡女主角會做的事，比如去摸了吹風機。」發現吹風機還熱熱的，她心裡發毛，想打電話求救時，看見更衣間竟開著燈，「正當我要去關燈的時候，一隻手就摸上了我的手。」

最後Selina在夢裡甚至跪在床邊向各方神明開始禱告，夢中境遇就像各鬼片情節大集合，終於從惡夢驚醒解脫後，最令她生氣的是，「夢裡的場景是在我家，應該是最安全的地方，卻出現了所有我害怕的東西，就像隱私被侵犯」，也讓她驚覺：「怎麼會做那麼恐怖的夢。」

而「頭七」的恐怖效應不只發生在演員身上，前導預告和前導海報也讓網友討論不斷，「頭七鬼故事接力」也引起熱議，不少人分享自己親身經歷的親人頭七故事。

「頭七」由Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，4月1日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110302