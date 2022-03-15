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台灣音樂接軌國際 陳子鴻辦學院傳承經驗

2022/3/15 16:49
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（中央社記者王心妤台北15日電）1500聲量音創學院今天舉辦開校記者會，校長陳子鴻表示，台灣音樂在華語世界很重要，希望能傳承音樂經驗，若參與的學員作品足夠優秀，也有機會保送美國本校並跨國合作。

1500聲量音創學院由美國企業家特維拉真（Twila True）與摘下超過20座葛萊美獎的重量級製作人詹姆斯方特羅伊（James Fauntleroy）、勞倫斯多普森（Larrance Dopson）共同創立，台灣則是美國本校外首個海外據點，將由陳子鴻擔任校長。

陳子鴻表示，約花了一年多時間籌備開校，近年來原本已經想專注自己的音樂，但也希望能在傳承音樂上盡一份力。

陳子鴻曾是「二姐」江蕙經紀人，他透露江蕙肯定他在傳承音樂上盡一份力，也期待能培養更多年輕音樂人，「我說做這件事情很累，她還回我，你跟人家退什麼休。」

陳子鴻表示，若學員成績優秀，有機會保送到美國本校受訓，美國本校也有講師視訊上課，增加台灣年輕音樂人與國際音樂圈接軌的機會。（編輯：張雅淨）1110315

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