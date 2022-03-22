凱渥文策院成立台灣夢幻學院 斥資2億培訓娛樂新星

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）為支持台灣演藝人才國際競爭力，時尚娛樂經紀公司凱渥與文化內容策進院合作，宣布成立「TDI台灣夢幻學院」培育未來之星，投入資金共新台幣2.16億元。

TDI台灣夢幻學院是台灣首間由政府支持的時尚娛樂學院，文策院長李明哲表示，台灣夢幻學院成立資金共2.16億元，其中文策院藉由國發基金投放1億500萬元。目前TDI規劃共開設音樂班、戲劇班、時尚班與泛娛樂班等課程，分別打造唱跳偶像與全方位歌手、專業演員、國際專業模特兒及YouTuber、直播主、KOL（意見領袖）。

TDI執行長、資深音樂製作人朱敬然表示，學院將提供學員人脈媒合，首批學員結業後預計將於2023年至2025年出道，TDI也將投資3部音樂舞台劇、20部影音內容作品，並參與海內外影視音作品製作，幫助學員接軌市場與工作機會。

演員莊凱勛今天受邀擔任TDI學院啟動記者會引言人，他分享，自己年輕時玩過樂團，後來到劇團打工體驗到對表演的嚮往，於是提起勇氣轉系重考，考進北藝大，念了8年畢業後才開始尋覓演出機會，「才發現同屆只有個位數的同學出道演戲」。

莊凱勛會後受訪坦言，進入演藝圈確實不容易，「你準備好了，你受訓了，你有才華，但往往不得其門而入」，過去沒有TDI前，正規的管道只有學院。他以自己求學的北藝大舉例，學生畢業後多是靠自己摸索才能入行，像兄弟爬山各憑本事。

不過坊間有很多素質參差不齊的經紀公司，充滿危險，莊凱勛說，自己年輕時就曾遇過半路攔截，要他自掏腰包拍攝要價1萬元宣傳照的公司，最後也沒提供半個工作，甚至還有公司要求簽約10年、收入55抽成。

現在看見台灣有產官學合作，由政府資金投入來做一條龍、正規成立的TDI學院，莊凱勛直呼相當興奮，這讓年輕人可以少走很多冤枉路，還能像外國演藝機構能從14、15歲培養練習生，或是投資案子讓培訓學生能發行唱片、有劇本，相當可貴。

TDI台灣夢幻學院即日起至5月22日開放招生，預計首波招收300多個名額。（編輯：張雅淨）1110322