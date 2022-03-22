侯孝賢現身「良辰吉時」首映 李康生拍戲笑到狂NG

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）名導侯孝賢首部監製台劇「良辰吉時」今天舉辦首映會，金馬影帝李康生在劇中分飾兩角，提及印象最深刻的事，是在地下室找人的戲碼，沒想到有人偷放響屁，讓他笑到NG了16次。

「良辰吉時」今晚在台北松仁威秀影城舉辦首映會，除了總監製侯孝賢、金獎團隊藝術指導黃文英與剪輯指導廖慶松到場，編導黃熙也率領演員群李康生、謝欣穎、楊祐寧、薛仕凌、姚以緹、段鈞豪、黃仲崑、周采詩、吳大維、陳姸霏、唐治平、黃遠、顏毓麟、喜翔、洪小鈴、鍾政均、白潤音齊聚一堂，黃熙幽默地說：「他們得的獎可能都要把我砸死了。」

全劇環繞在一座虛擬城市「太平市」，透過多重平行時空，講述7個獨立又略有交集的故事，黃熙分享：「希望大家能看完7集，拿出柯南精神，去抽絲剝繭所有人物線及故事邏輯，看完了解彼此的關係。這部劇就跟生活一樣，常有意料之外的事情發生，但每一天都是良辰吉時，希望大家每一天都很美好。」

李康生在劇中分飾兩角，是禮儀師又是金紙舖老闆，他提到，拍攝地點很陰森恐怖，在基隆火葬場和亂葬崗附近，到處都是墓碑、墓地。

李康生說，拍攝過程相當歡樂，都沒有遇到靈異事件，反倒是有場在地下室拍攝的戲碼，劇情本來是凝重的，卻有人偷放了聲響屁，讓他笑到NG了16個鏡頭，連攝影也笑到發抖。黃熙吐槽，連最後用的鏡頭都有在偷笑。談到劇中友情演出的金馬影后張艾嘉，李康生則稱讚：「張姐非常的優秀，是個和藹可親的姐姐。」

楊祐寧在劇中則是落魄的派對小丑，表面上在為兒童病房製造歡樂，現實卻是為餬口走投無路，他透露拍戲時必須時刻壓抑情緒，也刻意不跟對戲的白潤音多交談。

楊祐寧說，角色正經歷人生低谷，但當時戲外其實剛喜迎女兒，「我順勢利用這心情，抱著就是你們害我無法回家看女兒的怨念進入角色」，此話一出讓全場大笑。

「良辰吉時」將於3月27日在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架。（編輯：張雅淨）1110322