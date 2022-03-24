麥莉希拉飛巴拉圭遇雷擊 緊急迫降推特報平安

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（中央社亞松森23日綜合外電報導）美國流行小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）今天表示，她搭機前往參加巴拉圭首都亞松森（Asuncion）的音樂節，飛機在途中遭閃電擊中，被迫緊急降落。

路透社報導，麥莉希拉在推特發文說，「我的粉絲還有每一位聽到我飛亞松森的消息而感到擔憂的人，我們的飛機遇到突如其來的暴風雨，飛機遭閃電擊中。」麥莉希拉還附上飛機窗外閃電閃爍的影片。

麥莉希拉說：「飛機緊急迫降，所有與我一同飛行的工作人員、樂隊、朋友與家人都平安無恙。」

麥莉希拉在推特約有4660萬名跟隨者，唱紅的代表歌曲有Wrecking Ball等。她原定昨天晚間抵達亞松森市郊的西爾維奧．佩蒂羅西國際機場（Silvio Pettirossi International Airport），與其他藝人一同在亞松森音樂節（Asuncionico）演出。

巴拉圭民航局（DINAC）局長卡那沙瓦（Felix Kanasawa）告訴當地媒體，由於天氣惡劣，飛機降落在與巴西交界、靠近東方市（Ciudad del Este）的瓜拉尼國際機場（Guarani International Airport）。

卡那沙瓦說，數小時後，麥莉希拉飛到巴西聖保羅市（Sao Paulo）。

有關當局說，這場暴風雨帶來傾盆大雨，導致亞松森與周圍地區車輛泡水、停電。主辦單位在接到天氣警報後停辦音樂節。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110324