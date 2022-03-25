「黑風箏」刻畫政治受難者創傷 莫子儀感性詮釋

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公視新創電影「黑風箏」以白色恐怖為背景，探討當代政治高壓環境下，人物破碎與家庭扭曲的故事。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月25日

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）金馬影帝莫子儀在公視新創電影「黑風箏」，扮演剛出獄的白色恐怖受難者，因政治暴力創傷常做出怪異行為。莫子儀認為電影不僅是陳述歷史，也提醒著大家去守護重要的東西。

「黑風箏」由金馬電影學院學員、新銳導演李怡慧編導，昨晚在台北光點華山電影館舉辦首映會，李怡慧率領演員群莫子儀、賴雨霏、鄭逸軒、黃菀靜及配樂吳沛綾齊聚一堂，感性分享：「我希望觀眾不只是接收到沉重的部分，我們也能看到人性中較溫暖光明的地方。」

「黑風箏」劇情發生在1960年代台灣鄉間，莫子儀飾演失蹤許久的父親，好不容易掙脫威權體制重返家庭，卻因政治暴力的創傷，持續做出旁人無法接受的怪異行為，包括突如其來的暴怒、沉默寡言、心不在焉、幻想有人跟蹤。

片中飾演莫子儀妻子的張寗面對丈夫的情緒，只能故作鎮定維繫家庭天倫。女兒則不理解父親所背負的枷鎖，以自己的童趣方式尋覓治癒方法，期待父親能與她再放一次風箏。

映後座談時，政治受難者家屬李錦姬也現身感性發言：「我很感動，拍這種白色恐怖電影拍1千部都拍不完。」並分享父親自從監獄返家後，都用暴力方式教育哥哥，威權改變了昔日慈父。

導演李怡慧談拍攝初衷：「我到底要傳給下一代的是什麼，事實、真相還是要讓他們記得活著的溫暖跟希望，這些都是重要的」，並將這些訊息都創作在電影中。

莫子儀則在座談中分享，知道過去可以幫助我們建立自己的價值，以及知道怎麼走未來的路。他認為，這段歷史不僅是一段歷史，也代表每一個人活著的價值，還有要前進的方向。

莫子儀說，「黑風箏」是大家看這段歷史中，某一小群人生活的樣子，希望大家能多推薦，「讓我們一起從不同角度審視我們的過去，好好看著我們未來的方向」。

「黑風箏」將於27日晚上10時在公視首播，公視+平台同步限時收看。（編輯：張芷瑄）1110325

公視新創電影「黑風箏」24日晚間在台北光點華山電影館舉辦首映會，導演李怡慧（左2）率演員群賴雨霏（右4）、莫子儀（右3）等出席。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月25日