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電影影子背後重映 導演盼觀眾一起燒腦

2022/3/26 13:32（3/26 13:58 更新）
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（中央社記者王心妤台北26日電）電影「影子背後」由演員謝承均、白家綺及吳東諺主演，入圍馬德里獨立影展等，去年上映受到COVID-19疫情影響，昨天重返大銀幕。導演李世偉期盼觀眾能進戲院一起「燒腦」。

「影子背後」去年上映後，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。近日重返大銀幕，導演李世偉、監製陳俊榮、製片人孔繁芸、共同製片人李依玲、林俊宏及演員代表梁煒鈿與西班牙駐台商務辦事處代表見面，暢聊創作心路歷程，現場贈送簽名海報籍擁有台灣特色的紀念禮。

對於「影子背後」有機會重返大銀幕，李世偉感謝喜樂時代影城的邀請，他對中央社記者表示，電影去年上映時受到疫情影響，期待這次重返大銀幕能獲得好口碑及票房。

李世偉表示，去年上映時就積極和觀眾映後座談，「但這部電影不是商業片，是獨立製片。我們在燒腦的劇情中安排很多細微線索，前半段若不注意會覺得沒有大事發生，但其中的一句話或是一個動作都可能是線索」。他也提到，觀眾不需要預設立場，只要用心觀賞，其實都能看懂故事。

「影子背後」已在台北南港喜樂、新北永和喜樂、桃園A19喜樂、中壢星橋上映。（編輯：管中維）1110326

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