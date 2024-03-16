六月提前慶48歲生日 大秀美腿公開逆齡秘方

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（中央社記者洪素津台北16日電）六月（蔡君茹）17日將迎來48歲生日，日前經紀人與好友謝承均、大牙老公阿廖師等人偷偷密謀給她一個驚喜，她到了餐廳後才發現好友們已齊聚一堂為她慶生，讓她又驚又喜。

六月近來忙家務、照顧小孩，更同時就讀台師大GF-EMBA課業，甚至生日將近都渾然不覺，有天她以為單純跟經紀人吃飯，一進店裡才發現，演員謝承均、大牙及其他好友都在場，令她又驚又喜。

將邁入48歲的六月分享慶生喜悅，除感謝好友們幫她提前慶生，「提前到我還以為是要祝我38婦女節快樂，經紀人說恭喜我年近半百，請大家好好說！」幽默要大家不要太關注年齡數字。

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此外六月凍齡體態讓大家驚豔，只見她身穿著黑色長袖帽T，下半身搭配小短褲，一雙逆天長腿超吸睛，且外貌完全看不出將滿48歲，還是2個孩子的媽。

六月也大方分享自己的保養秘訣，她透露自己的皮膚非常敏感，「我的保養哲學就是一定要自己試用，不要盲目跟風或是使用偏方。」此外，除了每週會運動打羽球，飲食方面也相當注意，「就是多喝水，我每天一定會喝超過2000c.c的水，只喝黑咖啡。」（編輯：龍柏安）1130316