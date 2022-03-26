楊烈穿衣聲援烏克蘭 蔡閨頂刺蝟頭音樂祭初體驗

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（中央社記者王心妤高雄26日電）大港開唱今天首日登場，藝人楊烈合作滅火器樂團重現經典「夏日序幕」，楊烈身穿印有烏克蘭國旗的反戰衣，藝人蔡閨則是花了1個半小時自製刺蝟頭，送出台灣音樂祭初體驗。

楊烈今晚與滅火器樂團合唱「夏日序幕」與「島嶼天光」，滅火器樂團主唱楊大正透露為此改變樂團編制，增加4名管樂手。兩人回憶從2008年就在學生製作影片中飾演父子，戲外也維持好感情，每年都會聚會。

楊大正表示，昨晚滅火器在高雄的錄音室開幕，錄音室唱的第一首歌就是楊烈的「夏日序幕」，楊烈也主動要求合唱「島嶼天光」。

楊烈今天穿著印有烏克蘭國旗及NO WAR（反戰）字樣的上衣參加大港開唱，他表示，「總統蔡英文把台灣推向世界且無縫接軌，這次大力幫忙烏克蘭，我非常的欽佩，一定會跟上。」

蔡閨今晚與毀容姐妹會樂團聯手演出「苦海女神龍」等歌曲，是她首次參與台灣音樂祭活動。她透露頭上的刺蝟頭花了1個半小時親自準備，頂著這個頭從台北南下，下高鐵後還被民眾認出要求合照。

蔡閨提到，因為類風濕性關節炎、肌腱炎和板機指（手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎），整理完頭髮後，一度手指緊縮到張不開。

蔡閨透露自己其實身體狀況不佳，不只有心臟病、肝臟也有9.3公分的囊腫，但只要上台就會充滿活力且「人來瘋」，看不出身體不適。（編輯：張雅淨）1110326