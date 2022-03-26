更多編輯台推薦新聞：
比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有
生活

比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆2天增8人染疫 長照及醫療機構停止探病至4/1
首頁 / 娛樂

楊烈穿衣聲援烏克蘭 蔡閨頂刺蝟頭音樂祭初體驗

2022/3/26 20:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄26日電）大港開唱今天首日登場，藝人楊烈合作滅火器樂團重現經典「夏日序幕」，楊烈身穿印有烏克蘭國旗的反戰衣，藝人蔡閨則是花了1個半小時自製刺蝟頭，送出台灣音樂祭初體驗。

楊烈今晚與滅火器樂團合唱「夏日序幕」與「島嶼天光」，滅火器樂團主唱楊大正透露為此改變樂團編制，增加4名管樂手。兩人回憶從2008年就在學生製作影片中飾演父子，戲外也維持好感情，每年都會聚會。

楊大正表示，昨晚滅火器在高雄的錄音室開幕，錄音室唱的第一首歌就是楊烈的「夏日序幕」，楊烈也主動要求合唱「島嶼天光」。

楊烈今天穿著印有烏克蘭國旗及NO WAR（反戰）字樣的上衣參加大港開唱，他表示，「總統蔡英文把台灣推向世界且無縫接軌，這次大力幫忙烏克蘭，我非常的欽佩，一定會跟上。」

蔡閨今晚與毀容姐妹會樂團聯手演出「苦海女神龍」等歌曲，是她首次參與台灣音樂祭活動。她透露頭上的刺蝟頭花了1個半小時親自準備，頂著這個頭從台北南下，下高鐵後還被民眾認出要求合照。

蔡閨提到，因為類風濕性關節炎、肌腱炎和板機指（手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎），整理完頭髮後，一度手指緊縮到張不開。

蔡閨透露自己其實身體狀況不佳，不只有心臟病、肝臟也有9.3公分的囊腫，但只要上台就會充滿活力且「人來瘋」，看不出身體不適。（編輯：張雅淨）1110326

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族