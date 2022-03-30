捍衛戰士續集5/27上映與美同步 湯姆克魯斯重披飛官制服

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影片來源：派拉蒙影片 官方頻道

（中央社記者王心妤台北30日電）影星湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士」續集「捍衛戰士：獨行俠」因COVID-19疫情數度延期後，今天宣布台灣將於5月27日與美國同步上映，湯姆克魯斯也將重披飛行員制服翱翔天際。

「捍衛戰士」（Top Gun）1986年上映後在全球獲得超過3.5億美元的票房佳績，被認為是相當成功的空戰電影，也掀起雷朋眼鏡、飛行外套等流行熱潮，而柏林樂團演唱的主題曲Take My Breath Away，不只成為情歌經典，也獲得奧斯卡獎最佳原創歌曲獎肯定。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）昨晚釋出最新預告，湯姆克魯斯飾演的彼得米契爾上校重披飛行員制服帶領新的菁英小組，培養他們團隊信任和默契，並面對一場前所未見的空戰。

製片傑瑞布洛克海默認為，這是一部關於家庭、友情和犧牲的電影，也是一封獻給飛行員的情書，希望讓觀眾看見一名捍衛戰士的飛行員該是什麼模樣。

導演喬瑟夫柯辛斯基則透露此次使用新的攝影機系統，「把6台IMAX攝影機和演員一起放在駕駛艙內，讓駕駛艙看出去的視野相當驚人，且駕駛這些戰鬥機真的超刺激的，我們希望觀眾能享受最真實的觀影體驗。」（編輯：張芷瑄）1110330