觸電網下架斥過河拆橋 車庫娛樂反指盈利將究責

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（中央社記者王心妤台北5日電）YouTube頻道「觸電網」主打上架電影預告，但昨天表示因多支影片被車庫娛樂檢舉版權問題決定結束頻道。車庫娛樂今天則指出觸電網未獲授權且用來盈利，將追究負責人法律責任。

觸電網昨天在臉書粉絲專頁表示，車庫將已經營12年的「觸電網」YouTube頻道檢舉下架。負責人在貼文指出車庫娛樂曾一口氣檢舉頻道內超過50條預告，導致頻道差點下架，之後便再也沒有上傳過車庫娛樂的預告片。

觸電網表示，「無奈車庫這次還是不守承諾過河拆橋，故技重施並溯及既往的把我們之前合作過的影片全數檢舉下架，也導致頻道因此報銷，十多年的辛勞成千上萬支的預告片全都付之一炬。」

觸電網昨天也公開與車庫娛樂的電子信件紀錄表示，「真的很懷念與車庫娛樂合作的那段日子，後來不知道為何突然就翻臉了？你與前女（男）友分手後，會要求收回曾經主動給對方的東西？甚至控告對方侵占嗎？」

車庫娛樂今天發布聲明：「未曾授權觸電網基於自己營利之目的，自行修改使用車庫娛樂擁有權利之影片內容。」且2018年8月就曾要求觸電網下架車庫娛樂代理電影相關影片，當時觸電網也同意下架。

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對於觸電網指車庫娛樂過河拆橋，車庫娛樂表示，法務部門針對未經合法授權內容向影音平台提出下架申請，是標準處理程序，「並非針對觸電網或任何特定人士所採取的特殊處置。」

車庫娛樂表示，觸電網臉書專頁的言論已損害公司商譽，將追究觸電網及負責人的法律責任，而在網路上參與不實跟風、謾罵、造謠、霸凌的相關人士，也將一併追究相關法律責任。（編輯：張雅淨）1110405