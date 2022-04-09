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威爾史密斯掌摑代價 美國影藝學院：10年內禁參加奧斯卡典禮

2022/4/9 05:56（4/9 07:29 更新）
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非裔男星克里斯洛克（後）3月27日在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（前）妻子光頭造型開玩笑，未顧及她受脫髮症所苦，威爾史密斯怒而衝上台賞克里斯洛克巴掌。（美聯社）
非裔男星克里斯洛克（後）3月27日在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（前）妻子光頭造型開玩笑，未顧及她受脫髮症所苦，威爾史密斯怒而衝上台賞克里斯洛克巴掌。（美聯社）
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（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國影藝學院今天指出，威爾史密斯（Will Smith）因在頒獎典禮上掌摑主持人克里斯洛克（Chris Rock），未來10年將禁止參加奧斯卡頒獎典禮。

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法新社報導，威爾史密斯也遭禁參與這個好萊塢電影集團任何其他活動，但美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）理事會未決定撤銷他上月以「王者理查」（King Richard）一片贏得的奧斯卡最佳男主角獎。

美國影藝學院主席魯賓（David Rubin）和執行長哈德遜（Dawn Hudson）在信中指出：「理事會已決定，自2022年4月8日起10年期間，史密斯先生無論親自或以視訊方式，都將不被允許參加任何美國影藝學院的活動或節目，包括但不限於奧斯卡金像獎。」（譯者：徐睿承）1110409

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