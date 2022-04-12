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小甜甜布蘭妮傳喜訊 即將升格三寶媽

2022/4/12 11:47（4/12 11:54 更新）
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美國藝人「小甜甜」布蘭妮（左）11日宣布懷上第3個孩子。右為山姆阿斯加利。（圖取自instagram.com/samasghari）
美國藝人「小甜甜」布蘭妮（左）11日宣布懷上第3個孩子。右為山姆阿斯加利。（圖取自instagram.com/samasghari）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國藝人「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）5個月前剛獲法官宣布脫離長達13年不得生育的監管人生之後，今天宣布懷上第3個孩子。

法新社報導，40歲的布蘭妮在照片分享平台Instagram發文說：「我剛驗孕…這麼著吧…我要有寶寶了。」

布蘭妮過去儘管想要更多孩子，卻因多年來接受父親監管而無法取出子宮內避孕器（IUD），這樣的監管人生終於在洛杉磯法官裁定下，於去年11月結束。

布蘭妮今天在IG上寫說，「我原本以為『老天…我變成小腹婆了嗎？』」。她說，她28歲伴侶、她開始在線上暱稱「老公」的山姆阿斯加利（Sam Asghari）臆測她是「吃太多」。

「肚子在變大！如果裡面有兩個…我大概會瘋了。」她這句話引發網友臆測她可能懷了雙胞胎。

布蘭妮今天並沒有透露預產期。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110412

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