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理科太太坦然面對離異 直到當媽才與母親和解

2022/4/14 11:37（4/14 12:45 更新）
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百萬訂閱YouTuber理科太太（圖）坦言，當年衝動與丈夫奉子成婚，婚後才意識到從未瞭解過彼此，但自己也因為當了媽媽後，才與母親和解。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
百萬訂閱YouTuber理科太太（圖）坦言，當年衝動與丈夫奉子成婚，婚後才意識到從未瞭解過彼此，但自己也因為當了媽媽後，才與母親和解。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）百萬訂閱YouTuber理科太太日前再度接受主持人李四端節目專訪，也是她離異後首次電視訪談。她坦言當年衝動奉子成婚，婚後才意識到從未了解過彼此，也因當媽才與母親和解。

MOMOTV今天發布新聞稿分享，理科太太（本名陳映彤）2年多前曾與前夫John攜手接受「大雲時堂」節目訪問，面對今非昔比的心境轉變，理科太太也難得提及與母親的關係。

理科太太說，過去和母親互動緊密也非常聽話，但隨著年紀漸長，母女意見開始有分歧，例如雙方就曾為出國唸書一事產生嚴重爭執，甚至與母親冷戰一個月。

由於母親也對自己的交往對象抱持反對意見，讓理科太太拒絕與母親分享感情世界，而當她衝動奉子成婚時，母親也只能默然接受。直到自己同樣為人母，再加上一路來面對的生命波折，理科太太性格才變為柔軟，更反省地笑說結論就是要「聽媽媽的話」。

至於5年婚姻為何走上離婚一途，理科太太說，主要還是彼此「價值觀」不同使然。她坦言婚後才意識從未真正了解過對方，雙方也曾以「不離婚」為前提，試圖透過婚姻諮商盡力修補。

理科太太認為諮商是雙方都要改變，而非其中一人改變，但諮商後發現分歧反而更甚以往，才下定決心離異。剛結束一段婚姻，她表示目前需要沉澱，暫時沒打算展開新戀情，且談感情不一定要以結婚為前提，期許彼此是更多的陪伴。

針對未來事業的下一步與網路頻道規劃，理科太太坦言，有感當前YouTuber以流量和業配為主導的商業模式並不適合自己，曾毅然停更一段時間。如今她回歸生技專業，並把YouTuber轉為副業，頻道內容也從以往的科普，調整成自我探索、心理諮商等議題。

本集「大雲時堂」將於18日晚上8時在同名YouTube頻道，晚上11時在MOMOTV播出。（編輯：陳政偉）1110414

YouTuber理科太太（右）日前接受節目「大雲時堂」主持人李四端（左）專訪，也是她離異後首次電視訪談。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
YouTuber理科太太（右）日前接受節目「大雲時堂」主持人李四端（左）專訪，也是她離異後首次電視訪談。（MOMOTV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
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