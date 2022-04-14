孫可芳為戲親捏丸子 李淳吐槽：幸好她只負責吃

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電視電影「洞裡的月亮」講述女主角回到故鄉尋找與爸爸做菜回憶的故事，演員李淳（左）、孫可芳（右）14日出席記者會，這也是兩人繼拍攝歌手周興哲MV後二度合作。（中天娛樂台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）藝人李淳、孫可芳主演的電視電影「洞裡的月亮」今天舉辦記者會，兩人曾被要求煮飯給對方吃，被問及口感如何，李淳回想孫可芳捏的巨無霸丸子，忍不住吐露「幸好她只負責吃」。

「洞裡的月亮」講述女主角回到故鄉尋找與爸爸做菜回憶的故事，這也是李淳與孫可芳繼拍攝周興哲MV「我很快樂」後二度合作，導演開拍前希望兩人互做一道菜給對方，不擅長廚藝的孫可芳向室友請教「鹽蔥雞肉丸子」食譜，卻沒拿捏好份量，不小心把丸子做成手掌大。

孫可芳說，丸子不僅大，還被她煎得很乾，全劇組只有李淳說好吃，「我就覺得他人真的很好」。沒想到李淳忍不住說實話：「其實真的蠻乾的，還好她（孫可芳）在戲裡只負責吃」，讓全場大笑。

至於戲外是否有被交往多年的男友劉冠廷抱怨廚藝不佳，孫可芳笑言，自己基本上不下廚，沒機會讓對方抱怨，只會抱怨自己「食量過佳」。

愛吃零食、食量大的孫可芳，是拍攝場景台南在地人，沒戲時常會帶大家到處吃家鄉美食，也會分軟糖給李淳吃。結果自己沒胖，反倒讓搭檔李淳的臉胖到快不連戲，李淳只能無奈說聲「交到壞朋友」。

鄭志偉、蘇炳憲、何豪傑在「洞裡的月亮」飾演李家三兄弟，聊到劇中爭家產橋段，詮釋大哥的鄭志偉說，回想弟弟蘇炳憲想擅自賣掉祖產，還要把年邁媽媽王滿嬌送到養老院時，依舊有氣，「演的時候真的很氣，更氣的是他（蘇炳憲）明明比我大，卻是我演大哥！」現實中鄭志偉的年紀其實比蘇炳憲小4歲。

蘇炳憲急忙解套，指出鄭志偉的外型比較穩重，詮釋餐廳大廚更有說服力。鄭志偉幽默自嘲：「我後來有照鏡子，真的看起來比較老，但也像有責任感的樣貌，才會演大哥。」

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導演黃駿傑公布劇名含意，指出「洞是圓，月亮是滿」，希望這部戲能帶給大家圓滿。孫可芳則想藉此帶給大家慰藉，「這部戲透過美食、味道，讓家人之間的情感凝聚在一起，這個可能每個人日常生活都會有相似的經驗，希望大家可以用美食或者是愛來化解家的一切。」

「洞裡的月亮」15日晚上10時中視頻道、MyVideo平台同步首播，17日晚上10時中天娛樂台播出。（編輯：管中維）1110414

藝人蘇炳憲（左）、鄭志偉（左2）、何豪傑（右）在電視電影「洞裡的月亮」中飾演3兄弟，與扮演劇中母親的王滿嬌（右2）14日一同現身記者會，為戲宣傳。（中天娛樂台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日