「華燈」好評再續前緣 林心如加入百聿任策略長

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（中央社記者吳家豪台北14日電）「華燈初上」再掀台劇熱潮，影視後製業者百聿數碼今天公告延攬身兼該劇製作人與女主角的林心如擔任策略長，預計6月底前到職。百聿向中央社記者表示，雙方預計合作開發更多IP（智慧財產權）、拓展影視版圖。

百聿指出，會有這次決策，是因為與林心如自「華燈初上」合作以來都有一定默契，加上「華燈初上」讓百聿擁有很好的履歷，開始思考與林心如可以拓展哪些其他合作形式，預計今年下半年開始共同開發IP。

百聿表示，2020年和2021年影視製作公司受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，很多戲劇不能拍攝，百聿走過疫情陣痛期，今年有「華燈初上」挹注，加上百聿2018年起開發的IP和影視製作項目也將發揮效益，看好今年營運成長。

林心如經紀人告訴中央社記者，接受百聿的合作邀請，是希望工作觸角更廣，不過合作細節還在討論中。

百聿今天另公告2021年財報，合併營收約新台幣3.4億元，年增1.52倍；營業利益5584.1萬元，優於2020年營業損失2164.6萬元；每股盈餘0.94元，優於2020年每股虧損1.88元。（編輯：楊凱翔）1110414