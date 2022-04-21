與女友蕾哈娜度假返國 美饒舌歌手因涉槍案被捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國媒體報導，饒舌歌手A$AP Rocky與女友蕾哈娜（Rihanna）度假後搭乘私人飛機返國，今天一抵達洛杉磯國際機場就因涉及去年11月一起槍擊案而遭逮捕。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和娛樂網站TMZ等媒體報導，洛杉磯警察局和美國移民暨海關執法局（ICE）人員逮捕A$AP Rocky，這名藝人當時才剛與流行歌手女友蕾哈娜從加勒比海島國巴貝多（Barbados）搭乘私人飛機返國。

33歲的A$AP Rocky本名梅爾斯（Rakim Mayers），蕾哈娜今年1月宣布懷孕，準備迎接兩人第一個孩子。

洛杉磯警方正在調查梅爾斯可能涉及好萊塢去年11月6日一起槍擊案。NBC News引述警方筆錄報導，被害人告訴警方，他走在街上時，梅爾斯和兩人持手槍接近他，並說梅爾斯對他開3、4槍，子彈擦過他的左手。

梅爾斯委任律師和洛杉磯警方發言人尚未就此置評。

紐約出生的梅爾斯2019年在瑞典首都斯德哥爾摩因涉街頭鬥毆被捕，遭拘押一個多月。當時他和兩名保鑣被控與一名19歲男子吵架後對他拳打腳踢，他們告訴法官是出於自衛。這起事件引發外界關注，法官後來判緩刑。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110421