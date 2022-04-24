孫翠鳳為大師拚老命 夾手指酷刑、武戲親自出馬

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）63歲歌仔戲演員孫翠鳳為演出大愛電視「高僧傳」中真可大師遭刑求場景，不改拚命三郎本性，親自演出夾手指酷刑，更加碼「滾筒洗衣機」武戲戲碼，回家休息多日才恢復體力。

孫翠鳳2012年開始在大愛電視用傳統戲劇詮釋佛法，迄今長達10年，扮演過14名高僧，在最新作品「紫柏真可大師」中，她與女兒陳昭賢分別飾演成年後與少年時期的真可大師，也特別邀請演員林健寰參與，獻出歌仔戲處女秀。

大愛發布新聞稿介紹，「紫柏真可大師」原本是一名俠客，性格陽剛，一生行俠仗義想改變世界的苦難卻無能為力，最後決定出家放下世俗一切，全心全意為人世間付出，晚年卻因冤案在獄中遭刑求、慨然圓寂，是目前為止「高僧傳」系列裡，命運最坎坷的大師。

真可大師在獄中遭嚴刑拷打仍不願屈打成招，為了在歌仔戲中呈現大師堅毅性格，孫翠鳳特別在戲中設計「夾手指」酷刑，還加碼被戲迷稱為「滾筒洗衣機」的身段，把好幾年都沒有表演的武戲戲碼再次搬上螢幕。

孫翠鳳指出，「滾筒洗衣機」武戲戲碼整個人得被抬起來，再「左搓右揉、上上下下、前滾後翻」，只要一個人施力沒配合，就容易扭傷；「夾手指」則是十指密合，用木棒道具用力夾住，這場戲一拍完，她的10根手指立刻瘀青，趕緊冰敷。

孫翠鳳表示，儘管現在年齡、體力不比當年，也有膝蓋舊傷，但只要是對的、能博得觀眾喝采，就算超出負荷，也不改拚命三郎性格，努力堅持下去。

演完刑求戲後，孫翠鳳全身疼痛，回家躺了數日才恢復體力，不過看了拍攝影片，自己都覺得很感動。孫翠鳳說，只有這樣才能「戲入人心」，也才知道為什麼佛法能流傳千年依舊受到敬重。（編輯：張雅淨）1110424