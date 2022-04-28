日本星三代內田雅樂跟上華燈熱潮 盼合作林心如

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日本男星內田雅樂近日抵台工作，他28日受訪表示，今天是完全解除隔離後首日，到台灣已吃了不少台灣美食，並以中文說：「我吃了小籠包、牛肉麵、鵝肉、水煎包和麻辣鍋，還有波霸奶茶。」（吾貳不作娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年4月28日

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（中央社記者王心妤台北28日電）日本男星本木雅弘的24歲長子內田雅樂因文化部專案來台灣參與藝文活動。他除了稱讚小籠包和波霸奶茶等台灣食物美味，也跟上影集「華燈初上」熱潮，盼能與演員林心如合作。

內田雅樂父親是本木雅弘、外婆則是已故日本女星樹木希林，因擁有189公分的高挑身材與深邃五官，被譽為「最帥星三代」。內田雅樂留台期間，除了有模特兒工作，也希望能接演一些戲劇作品。

內田雅樂今天接受台灣媒體訪問表示，外婆樹木希林對他有深刻影響，「在我剛當模特兒時，外婆說：『服裝可以客觀地省視自己，讓我客觀審視自己的人生。』直到現在我仍印象深刻。」

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內田雅樂表示，今天是完全解除隔離後首日，到台灣已吃了不少台灣美食。他以中文說：「我吃了小籠包、牛肉麵、鵝肉、水煎包和麻辣鍋，還有波霸奶茶。」他透露一到台灣下飛機，就感受台灣的濕熱天氣，「有種馬上到了夏天的感覺，但我很喜歡夏天，所以天氣沒什麼大礙。」

內田雅樂表示，近日也有追上「華燈初上」熱潮，雖然還沒看到結局，不過猜測林心如飾演的Rose媽媽是凶手。內田雅樂表示，希望有天能和金馬影帝張震、林心如、楊祐寧及金城武等人合作演出，也希望有機會能和國際名導李安合作。（編輯：張雅淨）1110428