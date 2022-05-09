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腦出血開刀出院回家報平安 納豆：一切像做夢[影]

2022/5/9 13:48（5/9 14:01 更新）
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藝人納豆（右）和女友依依（左）透過影片透露腦中風治療心情。納豆坦言，一切都像是作夢，甚至不記得自己走進醫院。（圖取自facebook.com/sherry11ee）
藝人納豆（右）和女友依依（左）透過影片透露腦中風治療心情。納豆坦言，一切都像是作夢，甚至不記得自己走進醫院。（圖取自facebook.com/sherry11ee）
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（中央社記者葉冠吟台北9日電）41歲藝人納豆1月因腦出血開刀住院後，一直低調復健，久別螢光幕近4個月，今天終於現身，他和女友依依透過影片透露治療心情，納豆坦言，一切都像是作夢，甚至不記得自己走進醫院。

納豆（林郁智）今年1月24日因身體不適就醫，檢查發現腦出血症狀後立即開刀住院，並持續在醫院休養、復健。今天依依在臉書發布影片「我們回家了」，宣布納豆已經出院的好消息，納豆也現身在影片中報平安。

納豆表示，剛出院回到家沒幾天，心情就很像在作夢，「不知道明天醒來後會不會又在醫院，在醫院已經做過很多次在家裡正常生活的夢，眼睛一張開才發現不是這樣子，不知道甚麼時候才會恢復正常。」納豆說，不記得自己那天生病，連走進去醫院也不記得。

依依也透過影片強調「中風第一時間處理很重要」，依依描述納豆中風當天，本來有「同學來了」錄影行程，但在家裡行動時卻像在夢遊，半夢半醒狀態，說話有點大舌頭、口齒不清，行動有些不便，雖然還能自己下床、換衣服，依依知道納豆高血壓一直沒控制好，因此警覺可能是中風，火速帶納豆就醫。

依依描述當天就醫過程，陪納豆搭計程車去醫院途中，要對方重複動作「舉手、微笑、說你好」，卻發現納豆兩手無法平行，微笑的時候左半邊也笑不太起來，「說你好」會有點口齒不清，認為8、9成真的中風，抵達醫院量血壓時飆到240，照X光時也已無法自行站立，甚至在檢查途中已失去意識、嘴巴吐泡泡，「這一幕滿可怕的，當下那一幕你會記得一輩子」。

依依表示，從納豆失去意識到爆血管再到開刀，他們都把握在「黃金時間一小時」內，每分每秒都很煎熬。手術完後，看到納豆從爆炸頭髮型變成頭剃光，頭上還插兩個引流管，讓血慢慢滴出來，自己有被嚇到。

依依指出，尤其納豆腦部出血量非常大，沒辦法開腦去把血塊清除，只能用引流方式讓血滴出來，身上也插滿呼吸器等各種線，依依回憶，最後納豆在加護病房待了2個禮拜。

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依依說，後來醫師告訴她，納豆得做第二次開刀，也就是「腦室腹腔引流術」，不做就無法出加護病房，果真動完手術第2天就順利轉到普通病房。

不過，依依指出，納豆在術後第一個月，連自己都認不得，還會有咬她的手、無理取鬧等行為，她坦言這3個月來，對兩人來說都滿辛苦，幸好納豆後來手術順利，如願出院回家，最後也感謝這段時間不斷關心他們的大家。（編輯：卞金峰）1110509

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