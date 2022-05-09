消失的情人節翻拍日本版 預計2023年上映

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台灣導演陳玉勳執導的「消失的情人節」，將被日本知名編導山下敦弘與宮藤官九郎聯手翻拍。圖為「消失的情人節」男女主角劇照。（圖取自facebook.com/mymissvalentine2020）

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本電影發行公司今天宣布，日本45歲導演山下敦弘與51歲編劇宮藤官九郎，將聯手合作翻拍台灣電影「消失的情人節」，這也是兩人首度以導演與編劇身分搭擋合作。

日本「日刊體育」報導，日本版的「消失的情人節」（日譯「快一秒的她」）預計2023年上映，這是山下敦弘時隔5年再度執導長篇電影；對宮藤來說，這次是首度負責翻拍電影的編劇。

「消失的情人節」入圍第57屆金馬獎，並拿下最佳剪輯、最佳視覺效果、最佳原著劇本、最佳導演以及最佳劇情長片5個獎項，成為當屆金馬大贏家。

山下表示，看完這部電影馬上被女主角李霈瑜圈粉，所以主動報名參加翻拍。

不過，山下也談到翻拍此片的難處說，「消失的情人節」導演陳玉勳獨一無二的世界觀，如果寫成「關於時間的奇幻愛情故事」聽起來很簡單，但陳導把整部電影施上像「魔法」般的特質，並非很簡單就能翻拍的作品，讓他的思考停止，完全不知道要如何翻拍才好。

讓山下苦惱一掃而空的關鍵人物，就是宮藤。山下說，就在那個時候，宮藤以救世主姿態出現，「他教我施上我們自己魔法的新作品的創作意義與樂趣」。

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宮藤說，能跟山下以導演與編劇身分進行合作，自己有著無限感慨。雖然過去沒有翻拍既存電影作品的經驗，但無論如何，山下也好、自己也好，心都被台灣版電影結局抓住，兩人都認為要珍惜這樣的觀後感，「中間雖然會繞路，但目標應該是一樣的，我很期待」。

日本版「消失的情人節」將在日本境內拍攝，主要演員名單及正式的電影名稱，將在日後依序公布。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110509