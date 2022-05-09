劉冠廷北影大秀操偶 自薦再演日版消失的情人節

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第24屆台北電影節9日舉行形象廣告發布記者會，形象廣告「偶遇」由影展大使劉冠廷（右）和金馬影后陳淑芳演出，講述兩人在戲院相遇的可愛故事。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月9日

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）第24屆台北電影節今天舉行形象廣告發布記者會，影展大使劉冠廷領銜主演，大秀操偶技術，聽聞日本將翻拍「消失的情人節」，他還想毛遂自薦繼續演。

本屆台北電影節形象廣告「偶遇」，邀到電影「美國女孩」導演阮鳳儀執導，是劉冠廷與阮鳳儀首度合作，再加上「國民阿嬤」陳淑芳畫龍點睛參與，兩人帶著手偶看電影、吃爆米花相視而笑，氣氛溫馨逗趣。

劉冠廷今天分享，這回拍攝一圓自己當操偶師的夢想，不過和手偶對戲最困難的地方，就是要把靈魂分成兩半，「你要把它當成獨立的個體，又好像跟它分開；一方面看著電影，一方面要有心思放在手偶身上。」

拍攝時，劉冠廷更嘗試無數演法，光是手偶吃爆米花的方式就變化多端，甚至突發奇想用大頭針控制眼睛，讓手偶更加栩栩如生。

形象廣告另一亮點，則是金馬影后陳淑芳特別演出，正在趕拍新片的她，還為此搭高鐵北上拍攝2小時，力挺台北電影節。劉冠廷興奮表示，「淑芳阿姨就是國寶，能一起演戲很開心。」陳淑芳當時也誇讚劉冠廷演技佳，光看他表演「就暈了」，還一度看到忘記鏡頭。

另外，劉冠廷2020年主演的電影「消失的情人節」將被翻拍成日版。聽聞喜訊，劉冠廷說，「我覺得這種美麗的故事值得被看見，想跟日本團隊說加油」，更打趣表示，雖然自己日文不好，但男主角阿泰台詞不多，「可以考慮一下我。」

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雖然劉冠廷毛遂自薦想繼續演日版「消失的情人節」，但被問到哪些日本演員適合演「日版劉冠廷」，他認為坎城影帝柳樂優彌很適合，女主角曉淇則推薦日劇「月薪嬌妻」的新垣結衣或女星滿島光飾演。

第24屆台北電影節將於6月23日至7月9日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉行，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉。（編輯：張雅淨）1110509

電影「美國女孩」導演阮鳳儀為第24屆台北電影節形象廣告設計手偶，毛毛蟲造型從北影LOGO蝴蝶發想，象徵影迷不滅的童心。（台北電影節提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月9日