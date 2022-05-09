「消失的情人節」翻拍日版 大霈：好想去客串

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台灣導演陳玉勳執導的「消失的情人節」，將被日本知名編導山下敦弘與宮藤官九郎聯手翻拍。圖為「消失的情人節」男女主角劇照。（圖取自facebook.com/mymissvalentine2020）

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）台灣導演陳玉勳執導的金馬獎最佳影片「消失的情人節」，將被日本知名編導山下敦弘與宮藤官九郎聯手翻拍，讓陳玉勳興奮到在臉書直呼太榮幸，女主角李霈瑜則希望有機會去客串。

「消失的情人節」是陳玉勳2020年作品，由劉冠廷、李霈瑜主演，講述比別人慢一拍的公車司機阿泰和超級急性子郵局櫃員楊曉淇間的奇幻愛情故事；在第57屆金馬獎拿下最佳剪輯、最佳視覺效果、最佳原著劇本、最佳導演及最佳劇情長片5個獎項，成為當屆金馬大贏家。

今天日本媒體報導，「深夜食堂」系列導演之一山下敦弘與「寬鬆世代又怎樣」、「我家的故事」編劇宮藤官九郎將攜手合作翻拍日版「消失的情人節」，預計在2023年上映。

日媒寫道，山下敦弘說，看過台灣版後就成了女主角大霈的粉絲，宮藤官九郎則表示，兩人都被台灣版的結局迷住了。針對劇情如何發展，編劇的宮藤官九郎透露劇情可能會改編，但目標和原版一致，至於主角選角目前無法透露。

聽聞好消息公布，導演陳玉勳透過臉書（Facebook）透露，其實一年多前日本翻拍權就已談好，不過直到前兩天，才知道導演和編劇分別是山下敦弘、宮藤官九郎，兩位都是日本極富盛名的優秀編導，「實在太榮幸、太開心了，別問我演員是誰，我也不知道，我喜歡的日本女演員都嫁人了（淚），相信山下導演一定會找很棒的人選，好期待，一定會很好看」。

女主角大霈則告訴中央社記者，一聽到「消失的情人節」要被翻拍成日版時，心裡就想著一部電影到底能帶她去多遠的遠方，「這就是藝術無國界的魅力，『消失的情人節』旅程3年了，到現在還在旅行當中，真的好開心。一看到消息就跟勳勳師父熱烈討論，也突然好想情人節的全體夥伴們」。

大霈笑言，心目中的日版演員人選，自己和許多朋友也在討論中，日本太多優秀的演員了，但或許高良健吾配芳根京子好像會很不錯；最後更不忘喊話在「消失的情人節」幕前幕後，總是相愛相殺的好姐妹黑嘉嘉，畢竟黑嘉嘉在日本已經有很大的知名度，希望她能幫自己帶帶路，一起去客串。（編輯：陳仁華）1110509

影片來源：華納兄弟台灣