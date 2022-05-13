台美日合製黑之牛 李康生搭檔和牛用「心」演出

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台美日合製電影「黑之牛」由新銳導演蔦哲一朗（右）執導，金馬影帝李康生（左）赴日主演，李康生表示，這是首次全片與動物對戲，雖然曾和小貓、小狗對戲，但遇到牛擔任「女主角」，還是個特別經驗。（木林電影提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月13日

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（中央社記者王心妤台北13日電）台灣、美國、日本合製電影「黑之牛」由新銳導演蔦哲一朗執導，金馬影帝李康生赴日本主演。李康生此次將與名為FUKUYO的日本和牛共演，他表示不擔心，將會用心靈交流演出。

李康生為拍攝「黑之牛」提早到日本並與FUKUYO培養感情，不只要牽牛散步、順毛餵食、清牛糞，還要練習使用古法耕作。李康生表示，這是首次全片與動物對戲，雖然曾和小貓、小狗對戲，但遇到牛擔任「女主角」，還是個特別經驗。

李康生笑稱FUKUYO有時有牛脾氣，不管怎麼牽都不動，「牠之前在牛棚長大，生活比較拘謹，體力也沒有特別好，有時走一走就不動了，不容易掌控。」被問到會不會擔心如何表演，李康生認為，之前與導演蔡明亮合作時也沒有太多對白，早已習慣用心感受，而不是用動作和對白演出，相信只要心裡有對方，就能用心靈演出。

「黑之牛」靈感源自禪宗修行教誨的「十牛圖」，是導演蔦哲一朗原創劇。李康生將在片中飾演明治時代在山中生活的男子，透過與一頭牛的共同生活經歷，描繪出如同山水畫般的黑白影像。蔦哲一朗表示，李康生將用身體與牛對話，也很期待作品成果。

「黑之牛」除將於日本德島縣、四國地區取景外，也將在台北市拍攝，預計2023年在台灣、日本上映。1110513