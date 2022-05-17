懸疑劇你敢不敢公布首波卡司 原著盼觀眾被嚇破膽

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影集「你，敢不敢？」改編人氣小說，邀請6名導演分別製作6集作品，單元「隔壁女兒的書包」由導演李中（前中）執導，演員施名帥（左）、林子熙（右）、王傳一（左2）等人主演。（轉高高娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）懸疑影集「你，敢不敢？」改編人氣小說，今天公布李中執導的「隔壁女兒的書包」單元，由施名帥、林子熙及王傳一主演。原著作者路邊攤說，期待自己和觀眾看到作品能被嚇破膽。

「你，敢不敢？」改編自人氣小說「你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄」，邀請6名導演分別製作6集作品，導演陣容包含李中、樓一安、蘇奕瑄、邱柏昶、洪子烜、郭涵涓，還有7名編劇包括李庭瑜、陳炘怡、蔡芳紜、黃莞婷、楊修、楊惠娟、施虹如參與，全系列陸續拍攝中。

出品人、監製黃浩正表示，6集的作品需要分別在45分鐘的一集長度呈現完整故事，也讓觀眾感受到跌宕起伏。他希望保留小說的精髓，也透過人性和議題討論人們的冷漠是否間接加害悲劇的發生，是否每個人會是共犯，又或是被害者及加害者。

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「隔壁女兒的書包」演員施名帥坦言，看完劇本曾因題材太接近人心反而害怕演出，但受到故事觸動，仍決定要挑戰。林子熙去年升格人母，她自認更進入母親的狀態，也感謝劇中女兒不斷給出驚喜，讓她更融入角色。

王傳一表示，討論劇本時就認為自己飾演的角色是個被害者，但也可能是個加害者，希望讓觀眾思考。李中認為，一開始就沒幫王傳一做大調整，「這次一反之前他演過的角色，是最讓人驚喜的演出」。（編輯：張芷瑄）1110517