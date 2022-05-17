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BL電影「愛在暹邏」重映 雙男主錄影謝台灣觀眾

2022/5/17 18:32
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（中央社記者王心妤台北17日電）泰國電影「愛在暹邏」獲得廣泛好評，2008年在台灣上映也掀起BL電影旋風，今年將在台灣重返大銀幕，兩名男主角馬力歐、海倫亞沃恩酷特別錄影感謝台灣影迷。

「愛在暹邏」2008年在台灣上映時，僅有不到10間電影院放映，但全台仍衝破新台幣300萬元票房。電影當年在泰國上映時，不僅獲得好口碑，也橫掃泰國多個電影獎項，更代表泰國角逐奧斯卡最佳外語片。

泰國演員馬力歐（Mario Maurer）憑藉「愛在暹邏」出道後，又陸續累積「初戀那件小事」、「淒厲人妻」等代表作；另一名男主角海倫亞沃恩酷（Witwisit Hirunyawongkul）則將演藝重心移往歌唱事業。

兩人2019年在歌迷見面會上合體，會後還在社群平台Instagram貼出合照寫下「愛在暹邏」金句：「我不能做你的男朋友，但這不代表我不愛你。」

因「愛在暹邏」即將重新在台灣上映，馬力歐與海倫亞沃恩酷也特別錄影感謝台灣影迷支持，希望觀眾能再次享受電影的美好。

「愛在暹邏」將於20日全台重映。（編輯：張雅淨）1110517

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