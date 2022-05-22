黃仲崑當導遊自封最年輕阿伯 葉璦菱因疫情變玩咖

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（中央社記者王心妤台北22日電）節目「花甲少年趣旅行」首集邀黃仲崑、葉璦菱、李玉璽、魏蔓出遊。黃仲崑自封最年輕阿伯並當導遊尋訪秘境老七佳部落，葉璦菱則因疫情反倒成為了解台灣景點的「玩咖」。

魏蔓在節目先是帶著團隊尋訪私密景點神山瀑布，獲得葉璦菱稱讚：「我覺得很美」。她透露，兒子Ozi也認為她適合參加實境節目，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法出國旅遊，反而體驗不少台灣景點和民宿，藉著上節目正好能和大家分享。

黃仲崑接棒導遊後，他帶著大家尋訪有上百年歷史的屏東縣老七佳部落，他也笑說安排行程不會花掉太多經費，「因為沒水、沒電、沒網路，甚至與外界完全聯繫不到，是需要涉水才能到的桃花源境」。他也透露團員們認為這個景點最棒。

葉璦菱認同表示，排灣族石板屋聚落是是列入世界文化遺產潛力點之一，一般人其實很難到此部落旅遊，能夠到老七佳部落的確很難得。

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魏蔓與李玉璽似乎因為沒有現代化設備有些不知所措，黃仲崑與葉璦菱則打趣擔當起爸爸與媽媽的角色，推動旅程進行。黃仲崑笑說：「年紀大了自然容易扮演起爸爸的角色，而葉璦菱就像媽媽很喜歡盯著大家做事，反觀我比較習慣讓孩子自己去嘗試、學習。」

「花甲少年趣旅行」藉由實境節目讓觀眾看見跨世代的4名藝人出遊擦出的火花與酸甜苦辣，因有預算限制，也展現藝人真實一面。節目將於每週六晚上8時在華視播出。（編輯：陳仁華）1110522