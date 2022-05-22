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重見許不了大銀幕身影 「小丑與天鵝」北影重映

2022/5/22 18:37
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（中央社記者王心妤台北22日電）台北電影節今天公布華語片單，除了資深導演朱延平的「異域」與已故喜劇演員許不了主演的「小丑與天鵝」、周杰倫自導自演「不能說的秘密」，還有經典片「東方三俠」。

「異域」以泰北孤軍為主角，描述他們流落異鄉的遭遇，也能看見32年前演員劉德華、庹宗華等人的演出，也有已故影星郎雄、柯俊雄和顧寶明的身影；另外還有已故喜劇演員許不了主演的「小丑與天鵝」也將經典重現。

為了讓這兩部片能重返大銀幕，國家電影及視聽文化中心特別贊助將「小丑與天鵝」膠卷拷貝進行4K掃描和後期製作，並由朱延平監督調光。朱延平也將出席7月2日舉辦的「卓越貢獻獎講座」，分享從影經歷。

台北電影節今年將在戶外放映周杰倫自編自導自演的「不能說的秘密」，將於6月19日晚間放映，另外還有市集，讓影迷嗨玩一整天。

已故導演白克1962年執導的「龍山寺之戀」是國台語交錯的故事。電影邀作曲家周藍萍譜寫多首插曲，片中改編印尼民謠的「出人頭地」也曾紅遍大街小巷。

「電影正發生：電影美術」單元選出杜琪峯執導，梅艷芳、楊紫瓊與張曼玉主演的「東方三俠」，另有「繪圖師的合約」（The Draughtsman's Contract）、「內陸帝國」（Inland Empire）、「羅生門」、「後窗」（Rear Window）、「審判」（The Trial）及「倒帶人生」（Mr. Nobody）。

2022台北電影節將於6月23日至7月9日登場。（編輯：張雅淨）1110522

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