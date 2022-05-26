張秀卿自封台語界林志玲 跨界合作毀容姐妹會

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（中央社記者王心妤台北26日電）台味十足的小人物音樂祭將於28日在圓山花博花海廣場登場，歌手張秀卿將跨界合作毀容姐妹會。張秀卿久違演出也自封是「台語界林志玲」，還要歌迷在下巴點痣復刻自己的模樣。

張秀卿因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響已許久未公開演出。她透過主辦單位打趣分享自己的「小人物」日常，不只喜歡逛菜市場，也會排隊吃在地美食，「我不會把自己當明星，就是融入一般人會過的生活。」張秀卿也強調出門回家都會用酒精消毒全身，連錢包裡的紙鈔和硬幣也不放過，落實防疫。

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對於演出，張秀卿表示，第一次聽到合作的團隊叫毀容姐妹會，以為會很可怕，沒想到對方演出完美，「我都擔心到時候我沒有他們那麼厲害。」張秀卿尤其難忘毀容姐妹會的「小姐扶欄杆」，「聽說他們作品很特別，點進去看果然名不虛傳，我好佩服、快笑死。」

張秀卿也笑稱自己是「台語界林志玲」，對歌迷喊話：「愛張秀卿的朋友可以在口罩左下角點一顆我的招牌痣。」毀容姐妹會也期待與張秀卿合作，預計會演唱「辣妹駕到」、「車站」等。（編輯：張芷瑄）1110526