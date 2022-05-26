黃西田確診 被迫放棄「草地狀元」21年全勤獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北26日電）74歲藝人黃西田上週確診COVID-19，本週「草地狀元」節目錄影得由女兒黃露瑤代父出征，這是他主持節目21年來首次請假，黃西田也特別叮囑女兒：「千萬不能砸了這塊招牌」。

三立電視今天發布新聞稿分享，黃西田一直是行腳節目「草地狀元」的代名詞，20多年來走遍國內外，尋訪各行業的人物故事。出外景已是生活中的一部份，21年以來風雨無阻，黃西田從來沒有請過假，但上週末突然感到喉嚨不適，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自嘲「趕上這波流行」。

雖然身體無大礙，但黃西田就怕原定的外景節目開天窗，跟製作單位協調後，決定請女兒黃露瑤獨挑大梁代班主持，前往彰化訪問水蜜桃達人。黃露瑤雖然曾擔任幾次節目來賓，但這次很怕觀眾會不習慣，沒想到一到現場就被阿公阿嬤包圍合照，還被鄉親喊收她當媳婦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃西田笑言：「讓我有吾家有女初長成及傳承的感覺，從小他們總是看著我四處奔波、採訪這些人物故事，這次也讓露瑤能親自感受我20多年來外景工作的甘苦。」

黃西田說這次確診就像感冒一樣，先有喉嚨痛，但第3天就比較好了，笑說應該是主持「草地狀元」，有常常跑戶外活絡筋骨，所以復原較快，也請忠實觀眾不用擔心。雖然不得不暫停採訪主持的工作，有種「全勤學生，首度破例請假」的失落感，但也趁機獲得一個自我沉澱的機會。（編輯：張芷瑄）1110526