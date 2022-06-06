納豆走過復健歷程 依依鼓舞病友「你也可以」[影]

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影片來源：Y.Y.C 陳依依

（中央社記者葉冠吟台北6日電）41歲的藝人納豆1月因腦出血住院，2度開刀從鬼門關驚險走過，經4個月休養順利出院，女友依依今天分享納豆復健過程，從點頭都困難到能游泳，盼這段經歷能鼓勵病友與照顧者。

納豆（林郁智）今年1月24日因身體不適就醫，檢查發現腦出血症狀後立即開刀住院，並持續在醫院休養、復健，在5月初出院拍攝影片報平安。納豆女友依依不僅機警掌握黃金時間將他送醫，也一路陪伴納豆復健。

今天依依在臉書分享納豆復健歷程，以此感謝所有幫助他們的醫護人員，也想鼓勵病友與照顧者，「加油，會更好的，這句話我常對自己說，我相信你們也是如此。」

依依表示，不少人看到納豆恢復狀況良好，紛紛私訊詢問復健問題，因而動念拍影片分享復健過程，尤其納豆目前已恢復到能游泳，連醫生都說是奇蹟。

依依回憶，納豆剛開完刀第5天時，看到醫生傳來的影片裡納豆身上插滿管子，連點頭、張開手、伸出食指都很困難，讓她一度覺得未來沒有希望、沒有明天。

納豆表示，復健過程都很模糊，只有片段記憶、很痛苦，也不想記得。依依補充，一開始納豆因為站不起來，只能在床上復健，且光是舉高手撐住5秒都有難度。到術後第22天，納豆終於能扶著四腳拐下床站立，雖然雙腳不停顫抖，但一點點進步都讓依依感動。

術後31天，納豆練習穿脫衣服、抬手；術後46天開始有力氣搞笑；到了67天，則能使用健身器材、踩腳踏車復健。依依強調，在病房她也會陪納豆做簡單自主復健，降低他對床的依賴度。

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依依強調，復健對於中風者來說「是一輩子的事」，因為中風對身體是不可逆的傷害，不管未來恢復得多好，都得養成「復健就是運動」的好習慣，否則容易留有後遺症。

依依最後分享，復健這條路很辛苦，是兩人每天扎扎實實一起努力的成果，很希望帶給病友與照顧者鼓勵，「我知道復健的當下，你一定會覺得身體受不了，心很想放棄，但是如果我們的影片，可以讓大家發現，能從這麼不可能狀況恢復到這麼好，相信你一定也可以」。（編輯：張雅淨）1110606