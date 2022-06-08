「女外科」登串流平台冠軍 劇組公開拍攝場景

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）醫療喜劇「村裡來了個暴走女外科」上週播出完結篇後，討論度不減，更一路登上Netflix、MyVideo等串流平台台灣節目排行榜冠軍，讓蔡淑臻感動截圖；劇組也曝光拍攝場景地點，提供網友踩點。

聽聞「村裡來了個暴走女外科」收視好評，女主角蔡淑臻激動地在個人社群發文，直呼We are the champions；飾演「白院長」的湯志偉則開心分享：「對主創團隊5年來辛苦蹲馬步，一步一步踏出堅實的腳步，終於達到一個里程碑，個人身為參與的一員，實在與有榮焉。當然更要感謝廣大的觀眾支持，至少2022年還有件讓人開心的好事。」

至於從開播以來備受網友熱議、藏有「密碼」的片尾演職員名單，官方也發佈完整卡司介紹影片解密，包含以亂碼呈現的曾珮瑜、白癡公主及李進良，讓觀眾期待原班人馬能出演第2季。

不只卡司堅強，完結篇的斷橋災難場面也讓網友驚呼：「大場面來了」。原著作者「小劉醫師」劉宗瑀分享，原著小說是取材自高屏大橋的斷橋事件，當時在偏鄉醫院任職時，聽到同事到現場救援而產生的靈感。

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劇組為呈現斷橋場面，不只砸大錢搭景、做特效、特殊化妝，更是封橋出動雨車呈現颱風天的滂沱大雨，蔡淑臻表示：「那個雨打在皮膚上真的很痛，當時腦中只有一個想法，我想活下去！」

另外，劇中拍攝場景的地點也引發許多觀眾好奇，團隊今天特別公布解答，富有濃厚鄉村感的「南南灣村」是在桃園龍潭拍攝、守護著村民的「池王爺廟」則是龍潭永福宮、廣受女性觀眾喜愛的消防猛男洗車秀，就在新北市政府消防局第六大隊萬里分隊拍攝，讓許多網友都蓄勢待發，準備前往拍攝場景踩點、還原劇中經典橋段。（編輯：屈享平）1110608