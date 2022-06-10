莊凱勛、劉品言新戲再合作 捧彩虹尺預告尺度大

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演員陸夏（左起）、劉品言、莊凱勛、林思宇、張書豪10日出席新戲開鏡，合捧巨型彩虹尺留影，除預告劇中尺度大突破，也盼傳遞拋開刻板印象和尊重不同性別光譜的意涵。（紅杉娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月10日

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）莊凱勛、林思宇、陸夏、張書豪主演的都會喜劇影集「妮波自由式」今天舉行開鏡儀式，4人合體迎接特別出演的劉品言，莊凱勛更送上巨型彩虹尺，預告「尺度」將有極大突破。

「妮波自由式」致敬美劇「慾望城市」，也採美式show runner監製制，描述白天在潮流雜誌社上班的Pony（林思宇飾），晚上變身Nipple在Podcast大聊情慾話題，與娛樂記者阿軒（陸夏飾）、網紅經紀人小志（張書豪飾）和熱愛變裝的酒吧老闆MAMA（莊凱勛飾），4人是跨越性別、年齡的死黨，也像多元社會的縮影。

全劇監製兼導演的賴宇同分享，想透過「妮波自由式」傳遞「去標籤」（No Tag）、「在愛面前我們都一樣」的訊息，「這個故事不單單是4個朋友的故事，而是打破性別框架，呈現不同性取向族群的邏輯思維，進而彼此理解並予以尊重。」

金鐘視帝莊凱勛在劇中飾演喜歡變裝的男同志，也以「緊張、興奮、雀躍」來形容開拍前的心情，他直呼題材很罕見，每次讀本都很興奮，希望讓觀眾耳目一新。

為詮釋MAMA，莊凱勛有空就勤練穿高跟鞋，也好在自己有京劇、舞台劇演出經驗，情慾戲也當吃飯一樣稀鬆平常，不過最難的，莊凱勛認為是同志的神情、生活小細節和價值觀理解，華人LGBTQ族群的參考資料雖沒西方多，但在劇組幫助下，還是得到許多真實的生命分享。

劇組今天也公布主演外的新角色劉品言，將飾演街頭藝人，更預告觀眾可以期待她的歌聲，莊凱勛更替劉品言送上一把尺，替她「迎新」，呼應全劇尺度突破華劇天花板、打破性別刻板印象訴求。

有趣的是，劉品言和莊凱勛之前在「愛的廣義相對論－最後一戰」曾合作情慾戲，這回兩人不再是「關係人」，讓劉品言打趣說：「我很期待看到MAMA的超尺度情慾戲，聽說你們其他人的也很厲害！」

「妮波自由式」預計今年暑假前殺青，2023年上映。（編輯：張芷瑄）1110610

演員劉品言（左）與莊凱勛（右）在新戲「妮波自由式」中再度合作，只是兩人這回不再是「關係人」，劉品言也笑說，期待看到莊凱勛的「超尺度情慾戲」。（紅杉娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月10日