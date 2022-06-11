小賈斯汀局部顏面神經麻痺 巡迴演唱會喊卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約10日綜合外電報導）加拿大歌手小賈斯汀今天在社群平台Instagram上傳的影片中告訴粉絲，他罹患侖謝亨特氏症候群，造成局部顏面神經麻痺，不得不取消近期多場巡演，專心休養。

28歲的「小賈斯汀」賈斯汀畢伯（Justin Bieber）日前在多倫多開唱前宣布，因病暫停世界巡迴演唱。

侖謝亨特氏症候群（Ramsay Hunt syndrome）是帶狀疱疹的併發症，發生時會影響耳朵附近的顏面神經。除了顏面神經麻痺外，還會導致聽力受損。

小賈斯汀在影片中說：「就像你們看到的，這隻眼睛沒有在眨，我這邊的臉沒辦法笑，這邊的鼻孔不會動。」

他說：「我這一側的臉完全癱了。因此，想對那些因為我取消接下來的演出而感到沮喪的人說，很顯然地，我的身體沒有辦法做到。正如你們所見，這相當嚴重。」

小賈斯汀說他已在做臉部訓練，會花時間「休息放鬆，以恢復到百分之百的狀態，這樣我就能去做我生來要做的事」。

他沒有透露自己預估何時復原。

這是小賈斯汀的巡演第3度延後，前兩次是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110611