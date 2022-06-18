愛情發生在三天後 陳庭妮化身鯊魚女狠咬劉冠廷

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演員陳庭妮（右）主演台劇「愛情發生在三天後」，劇中暴打8年不見的大學同學劉冠廷（左），甚至化身「鯊魚女」狠咬對方。（時創影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）劉冠廷和陳庭妮在台劇「愛情發生在三天後」有著錯綜複雜的感情，多年未見的兩人，一路從捷運站內吵到站外，陳庭妮更化身「鯊魚女」狠咬男方，讓劉冠廷回想起來還是很可怕。

首集劇情設定在劉冠廷與陳庭妮大學畢業8年後，兩人再見面一前一後走進同學會，陳庭妮堅持「相見不如懷念」，躲在屋外不願見到對方。

劇中兩人自大學期間粉紅泡泡不斷，周遭好友都看在眼裡，陳庭妮認為，女主角並非把男主角當成容易使喚的朋友，「反倒是長久相處下來，已認定兩人是在一起。」

未料，朝夕相處4年後，陳庭妮在畢業前鼓起勇氣詢問對方走入愛情的意願，劉冠廷卻回覆「可以讓我思考3天嗎？」讓她相當受傷、心灰意冷，就此拒絕再見。談到女主角的反應，陳庭妮坦言：「女生那種心理受傷程度有多巨大，我是非常能理解的。」

有趣的是，陳庭妮和劉冠廷再次相遇後，兩人在捷運站一路口角爭執，女方甚至化身「鯊魚女」狠咬男方，畫面全被放上網路引起公議，手臂被陳庭妮「啃一口」的劉冠廷，還被網友戲稱為「雞腿男」。

「鯊魚女狠咬雞腿男」這場戲嚴峻考驗劇組和所有群演默契，不只得特地跟捷運站借場地，等到捷運凌晨停駛後才能進站拍攝，男女主角還有大量台詞要一氣呵成，陳庭妮和劉冠廷一直反覆對台詞，擔心出一個錯誤就要全部重來。

陳庭妮透露這場戲拍了非常多次才完成，從開拍到殺青挑戰數次，陳庭妮回想整個拍攝過程，「真的是我們的『魔王戲』！」劉冠廷也直呼是「很可怕的一場戲」，所幸最終順利成功。

「愛情發生在三天後」將於今晚起，每週六晚上8時在八大戲劇台播出；晚上9時30分在Netflix上架；19日起每週日晚上8時在東森戲劇台播出。（編輯：屈享平）1110618

台劇「愛情發生在三天後」將於18日晚間播出，演員劉冠廷（右）在劇中面對陳庭妮（左）的主動追愛，竟回覆對方想再考慮3天。（時創影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月18日