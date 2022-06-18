男團選秀節目原子少年首場見面會 千名粉絲相挺

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）男團選秀節目「原子少年」今天在台北西門町舉辦首場售票演唱見面會，線上、線下共賣出3千張門票，成績亮眼，製作人詹仁雄感動說，想讓有星夢孩子，相信在台灣逐夢也有可能。

「原子少年」日前結束總決賽錄影，今天見面會現場外一早就擠滿粉絲，人氣超高，也讓男孩們受寵若驚，幕前、幕後團隊也相當感動，製作人詹仁雄表示：「上次看到這個盛況已是小虎隊」。

詹仁雄坦言，原本打算從第4集開始，每週舉行一次小型見面會，無奈因COVID-19疫情推遲至第7集才執行。這次演唱見面會共賣出1千張實體門票，更應粉絲要求，加開2千張網路直播票。

詹仁雄說成績雖然比預期好，但他畢竟經歷過「超級星光大道」盛況，知道距離成功，還有一小段目標，直到男孩們能擁有更多代言、開萬人演唱會才算真正成功。

先前「原子少年」因疫情影響，大部分參賽者幾乎都染疫，節目因此延後錄影，詹仁雄苦笑說，「這讓資金空燒許久，目前總製作成本已破億，但往好處想，也吸引到觀眾關注，好奇是什麼節目這麼多人確診」。

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詹仁雄說，曾有參賽者在總決賽上哭著說，「我家人認為做夢是有錢人的權利」，讓他聽了很心酸。自己從女團選秀節目DD52開始，就想讓素人也能成為明星，現在「原子少年」已經接近，希望讓更多孩子看到在台灣做夢是「有可能的事」。

先前韓團「酷龍」成員具俊曄傳出有意參與「原子少年」錄製，但因海外行程無法出席，詹仁雄表示，具俊曄看完男孩們表演後，覺得有幾個很厲害，未來可能會以製作人身分，幫男孩製作單曲。詹仁雄也透露，已規劃下一檔歌唱節目「為你唱情歌」，將打造類似「雙層公寓」的音樂版「來電50」。（編輯：張芷瑄）1110618