柯震東新片扮母胎單身男 靠導演片單重溫初戀悸動

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）第24屆台北電影節今天舉辦開幕片「初戀慢半拍」記者會，柯震東和徐若瑄在片中談情竇初開的姐弟戀，但他坦言看到劇本時很害怕，因角色離自己太遠，得仰賴導演片單重溫初戀。

「初戀慢半拍」是電影「一頁台北」導演陳駿霖睽違多年新作，找來徐若瑄和柯震東主演，描述年近30歲的母胎單身木訥宅男，對單親媽媽一見鍾情的浪漫喜劇。600張票開賣1分鐘售罄，成為本屆北影首部完售電影。

今天監製李耀華、導演陳駿霖與主演群柯震東、于子育、范少勳、黑嘉嘉、侯彥西盛裝出席。李耀華提到，電影原定2020年開拍，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停擺一年，所幸能把原班人馬找回，尤其去年4月殺青後，台灣5月馬上宣布3級警戒，真的很幸運能完成拍攝。

柯震東透露，首次看到劇本時有點害怕，「畢竟處男離我生活太遠了，但故事很有趣，也想找回那份浪漫」，最後透過導演開出的電影片單，讓他重溫初戀的悸動，甚至還為戲增肥。不過柯震東說自己本來就愛吃、還容易胖，完全不是難事，肉眼預估腫了10公斤，更被片中媽媽于子育爆料吃劇組便當外，還愛加點3、4道合菜狂嗑。

戲裡戲外都對姐弟戀不陌生的柯震東，過去曾銀幕搭檔陳妍希、林依晨、李心潔等人。柯震東今天意外透露，真實情史中都是「姐姐追他」，他強調年齡不是問題，對方甚至更貼心、圓融，「5年可以改變一個人很多，這個人歷練比你多，活得比你久，更能包容」。

柯震東透露目前已單身4年多，剛過31歲生日的他自嘲年紀到了，現在遇到對的人會主動出擊，也不排斥結婚。

「圍棋女神」黑嘉嘉則繼「消失的情人節」後再拍電影，黑嘉嘉透露和柯震東的對手戲被導演交代要很尷尬，兩人事先沒排戲，直到開拍才首次對話，「真的滿尷尬的」。而現實中，她才是真的沒談過戀愛，不過黑嘉嘉表示，現在生活被工作排滿，不會想到戀愛的事。

今天出席的演員中，除了以本片入圍北影最佳女配角的于子育外，柯震東和范少勳也將角逐本屆北影影帝，兩人私下沒較勁意味，還異口同聲客氣表示，「入圍就是肯定」。倒是侯彥西被問到要支持誰得獎時，幽默回應，「很慶幸我沒有入圍，不然他們兩個機會應該滿小」。

台北電影節活動將於6月23日起舉行，「初戀慢半拍」則於8月26日在台上映。（編輯：張雅淨）1110619

2022第24屆台北電影節19日舉行開幕記者會，開幕片「初戀慢半拍」主演柯震東出席。中央社記者鄭清元攝 111年6月19日

2022第24屆台北電影節19日舉行開幕記者會，開幕片「初戀慢半拍」劇組出席，主演于子育（左起）、柯震東、范少勳上台合影。中央社記者鄭清元攝 111年6月19日

第24屆台北電影節19日舉行開幕記者會，開幕片「初戀慢半拍」導演陳駿霖（左）、監製李耀華（右）出席。中央社記者鄭清元攝 111年6月19日