阿湯哥魅力不退橫掃全台4億 恐龍持續鎮守破2億

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）阿湯哥魅力持續，「捍衛戰士：獨行俠」上映第4週全台票房破新台幣4.1億，有望突破2018年「不可能的任務：失控國度」締造4.47億成績；「侏羅紀世界」最新章也已累積2.18億。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）自5月25日上映迄今，好評依舊不減，片商發布新聞稿表示，第4週票房仍有4817萬佳績。睽違36年的期待，讓本片全球票房累積高達8.85億美金，已打破湯姆克魯斯（Tom Cruise）從影以來票房最高紀錄。

另一部經典電影大片續作，「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）有恐龍鎮守票房，成績也不俗。6月8日上映後，首週全台票房橫掃1.33億新台幣，成為今年最快破億票房電影，第2週也有4769萬新台幣好成績。目前本片全球有共累積6.22億美金，已連續2週蟬聯北美票房冠軍。（編輯：方沛清）1110620