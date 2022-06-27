蔡尚樺請辭「全明星動會」 郭泓志第4季加入戰局
2022/6/27 13:38（6/27 14:01 更新）
「全明星運動會」第4季新增「黃隊」強勢參戰，找來前職棒球星郭泓志擔任領隊。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月27日
（中央社記者葉冠吟台北27日電）運動實境節目「全明星運動會」第4季緊鑼密鼓籌備中，在紅、藍兩隊外，增添前職棒球星郭泓志帶領的黃隊加入戰局，前3季錄製的主持人蔡尚樺則因工作規劃確定請辭。
「全明星運動會」製作單位今天宣布第4季將有全新賽制，競賽加倍刺激，賽事將經過3輪比賽，包括循環賽、資格賽、冠軍賽。循環賽3隊將彼此交互對戰，最高積分者保送冠軍戰，資格賽則是積分排名第2、3的隊伍爭搶冠軍賽對戰資格。
另外，本季將新增「黃隊」強勢參戰，形成3隊共鬥；藍、紅領隊仍由錢薇娟、江宏傑繼續擔任，黃隊則由「不死鳥」郭泓志接下重擔，為新一季帶來更多精彩的競賽。
節目中負責賽事播報的徐展元與蔡尚樺，兩人搭檔雖合作無間，不過第4季開賽前，蔡尚樺請辭播報工作，因工作上另有新規劃，因此暫別「全明星」這個大家庭，製作單位也緊急尋找接替人手。
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蔡尚樺表示，自己從不夠了解體育，到有機會參與「全明星運動會」，做了很多功課，感謝製作單位青睞她的口條與主持方式，也因為這節目讓她更受到矚目。
蔡尚樺也透過個人臉書分享，「在全明星的階段性任務完成，也祝福改版後的第4季維持高流量高收視！我不會停止對體育領域的熱情，將會用不同的方式延續與貢獻，接下來也會迎向一個更大的挑戰，請大家拭目以待！」（編輯：張雅淨）1110627
運動實境節目「全明星運動會」第4季緊鑼密鼓籌備中，藍、紅領隊仍由錢薇娟（左）、江宏傑（右）繼續擔任。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月27日
運動實境節目「全明星運動會」第4季籌備中，負責賽事播報的徐展元（右）與蔡尚樺（左）兩人搭檔雖合作無間，不過蔡尚樺因工作上另有新規劃，因此暫別「全明星」這個大家庭，製作單位緊急尋找接替人手。（三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年6月27日
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