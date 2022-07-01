金曲新人曲風多元 許光漢、Haezee、裝咖人競爭激烈

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金曲33（中央社記者王心妤台北1日電）第33屆金曲頒獎典禮明天晚上高雄登場，今年最佳新人獎入圍音樂類型多元，除了有從戲劇跨界的許光漢，還有來自大馬的Haezee（黃瑋昕），也有結合北管等傳統元素的裝咖人，競爭激烈。

許光漢以演員身分出道，因台劇「想見你」爆紅，也入圍金鐘獎視帝，連帶好歌喉被關注，推出第一首歌「別再想見我」，MV累積247萬觀看次數，而後推出同名首張專輯「許光漢」，順利扣關最佳新人獎。不過他因有戲劇工作，無緣走上紅毯。

來自馬來西亞的Haezee於2018年參加中國歌唱節目「這就是歌唱．對唱季」，並與歌手J.Sheon對唱，受到李榮浩稱讚。她也曾擔任選秀「聲林之王」踢館魔王，獲得好評，再以「愛」為主題推出專輯LOVE MAZE，她說這張專輯結合了她喜歡的所有東西，成為一種新的聲音。

裝咖人由成員張嘉祥、戴睿駿、朱雨民、張劭威、李沅諺組成。他們的音樂結合傳統北管，加上台灣土地的氣味，也將在地的鬼神故事、陰神、陰身寫進歌裡。專輯「夜官巡場」收錄13首全台語創作，成員超過一半是華文文學系畢業，團長、主要創作人張嘉祥曾說，裝咖人不太像樂團，也不像玩團人或聽團仔，連創作的方式也像是寫小說。

雙人組合珂拉琪由主唱夏子拉里又斯、吉他手王家權組成，團名取自英文Collage，有拼貼之意。珂拉琪的作品如同團名，融入電子、搖滾等音樂元素，語言則是囊括原住民語、台語、日語、英語。他們因「萬千花蕊慈母悲哀」受到關注，至今累積841萬觀看次數，今年則以MEmento．MORI角逐最佳新人獎。

當代電影大師以專輯「告訴我他們都在本來的什麼地方」角逐新人獎。他們曾說，風格受到90年代經典樂隊影響，風格也有90年代的搖滾曲風，創作中也包含對現代時事的反諷、反思與無奈，精準的刻畫收穫不少年輕粉絲。

雷擎曾擔任樂團「來吧！焙焙」鼓手，從小就學習打鼓，推出首張專輯Dive & Give就扣關金曲獎。雷擎在專輯放入環島蒐集到的台灣聲響，像是踢踏舞、巫堵、手牒、卑南覓等，也邀請途中遇到的藝術家參與錄音，建構出完整的聽覺環境，讓聽者進入遍布聲音與足跡的島嶼。

中國歌手呂彥良15歲接觸音樂後，18歲推出首張專輯Fresh Soul，一手包辦所有詞曲創作，成為本屆最年輕入圍者。他曾說這張專輯是他對18歲的一個總結，擁有生活各種情感給予的快樂與痛苦，以及對未來的不確定性，雖然每個人都不一樣，但能透過音樂來相互連接。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張芷瑄）1110701