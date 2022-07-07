新銳導演抵押房子拍片 小野讚有新浪潮影子

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（中央社記者王心妤台北7日電）新銳導演張騰元為拍攝電影「徘徊年代」抵押房子湊出新台幣600萬元，讓參演的金馬影后陳淑芳表示不捨；首次掛名監製的小野則讚張騰元有過去新浪潮電影導演們為戲堅持的模樣。

「徘徊年代」由越南籍女星阮安妮跟阮秋姮、陳淑芳、男星江常輝主演。小野昨天出席聯訪分享，雖然擔任製片無數次，卻是首次掛名監製，第一次看到張騰元的劇本就被感動，更訓練張騰元爭取補助，最後才拿到近1000萬元的補助。

小野曾建議張騰元修改劇本，但對方總是拒絕，等到電影完成，小野才懂得他堅持的理由，更稱讚張騰元身上有台灣新浪潮電影導演，像是侯孝賢、楊德昌的影子。

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陳淑芳表示，一開始聽到是關於新住民的作品，還沒看到劇本就答應了，加上又是新導演，更是決定大力支持。陳淑芳也不捨導演抵押房子湊錢拍片，「希望大家能多多捧場，票房不用太多，讓導演的債還完就好」。

江常輝片中飾演鬱鬱寡歡的建築工人，事前特別到工地學習也練唱台語歌幫助發音，還被要求唱給導演聽，笑說：「不知道導演會不會愛上我？」（編輯：張芷瑄）1110707