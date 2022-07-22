更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

九天玄女阿翰降落「百萬人推理」 命案太真嚇壞路人

2022/7/22 14:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北22日電）影集「百萬人推理」由港星鄭伊健主演，今天公布新預告，近期模仿「九天玄女」的阿翰、大胃王千千等YouTuber都現身片中，劇組在西門紅樓拍攝的大型命案，還因太真實嚇到路人。

「百萬人推理」最新預告釋出一名帶著面具自稱「巴巴女巫」的人多次成功預測命案，鄭伊健則是要破解殺人事件，結合懸疑、推理、警匪、動作等元素，也有槍戰、飛車追逐等畫面。

劇組準備多場戶外大型命案現場，其中在西門紅樓的取景，安排多名臨時演員飾演警察，加上逼真的陳設與特殊化妝，不少民眾看到演員腹部插著刀又滿身是血，以為是真的意外現場，讓劇組人員趕忙解釋只是在拍戲。

「百萬人推理」已於5月底殺青。鄭伊健表示，這是第一次離開香港這麼久，3個月的拍攝發生很多事，「非常開心，有點不捨。」

演員婁峻碩表示，工作時非常開心，每次要拍戲都很期待；李霈瑜說：「我們在滂沱大雨下喊了殺青，頗有悲壯感。」王柏傑則感謝每個劇組人員的付出，疫情下能完成拍攝，大家都很辛苦。

「百萬人推理」預計2023年第一季推出。（編輯：張芷瑄）1110722

鄭伊健
鄭伊健與華燈初上團隊拍新戲 看劇本速答應演出
阿翰
「算命阿姨廖麗芳」替悍將開球 點名看好拿莫．伊漾[影] 阿翰首揭校園霸凌往事 同感「弱勢是痛苦的」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族