九天玄女阿翰降落「百萬人推理」 命案太真嚇壞路人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北22日電）影集「百萬人推理」由港星鄭伊健主演，今天公布新預告，近期模仿「九天玄女」的阿翰、大胃王千千等YouTuber都現身片中，劇組在西門紅樓拍攝的大型命案，還因太真實嚇到路人。

「百萬人推理」最新預告釋出一名帶著面具自稱「巴巴女巫」的人多次成功預測命案，鄭伊健則是要破解殺人事件，結合懸疑、推理、警匪、動作等元素，也有槍戰、飛車追逐等畫面。

劇組準備多場戶外大型命案現場，其中在西門紅樓的取景，安排多名臨時演員飾演警察，加上逼真的陳設與特殊化妝，不少民眾看到演員腹部插著刀又滿身是血，以為是真的意外現場，讓劇組人員趕忙解釋只是在拍戲。

「百萬人推理」已於5月底殺青。鄭伊健表示，這是第一次離開香港這麼久，3個月的拍攝發生很多事，「非常開心，有點不捨。」

演員婁峻碩表示，工作時非常開心，每次要拍戲都很期待；李霈瑜說：「我們在滂沱大雨下喊了殺青，頗有悲壯感。」王柏傑則感謝每個劇組人員的付出，疫情下能完成拍攝，大家都很辛苦。

「百萬人推理」預計2023年第一季推出。（編輯：張芷瑄）1110722