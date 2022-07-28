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庾澄慶參加婚禮歌手當驚喜 新娘卻說偶像是鄭中基

2022/7/28 13:04（7/28 14:06 更新）
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「音樂頑童」歌手庾澄慶（右）為多年粉絲參加實境節目「婚禮歌手2」，並獻出首次婚禮獻唱經驗。（東森提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月28日
「音樂頑童」歌手庾澄慶（右）為多年粉絲參加實境節目「婚禮歌手2」，並獻出首次婚禮獻唱經驗。（東森提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月28日
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（中央社記者葉冠吟台北28日電）「音樂頑童」庾澄慶為多年粉絲參加實境節目「婚禮歌手2」，並獻出首次婚禮獻唱經驗，沒想到抵達現場準備給驚喜時，新人突然改口說偶像是「鄭中基」，讓他哭笑不得。

黃子佼、Lulu黃路梓茵主持的「婚禮歌手」，每集為新人規劃和執行婚禮，並邀請一名知名歌手為新人獻唱祝歌。最新一集是一對自嘲加起來年紀「近百歲」的新人，新娘事前透露自己15歲開始就是庾澄慶的鐵粉，不只每場演唱會都參加，節目錄影也不會放過。

這讓黃子佼決定親自打電話邀請庾澄慶，未料電話一接通，他馬上被對方回：「這週六我好像有事，你是不是瞧不起我？就剩幾天了，你這樣發通告？」黃子佼一聽驚覺不妙，立刻開始安撫庾澄慶，最後還放大絕說：「你說一句公道話，我求過你嗎？」所幸在黃子佼力邀下，庾澄慶點頭答應人生婚禮歌手處女秀。

2名主持人還為了讓庾澄慶的現身驚喜最大化，先找來藝人陳大天當煙霧彈，稱他是本次唯一的婚禮歌手，並搭檔Lulu合唱「私奔到月球」。事前討論時，黃子佼還開玩笑說：「今天我們擺明就是要讓新人情緒起伏超級大。」但在看似滴水不漏的安排中，新娘竟在最後一刻不按牌理出牌，讓主持群和歌手都被嚇壞。

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當婚禮進行到尾聲時，黃子佼為了讓騙局更加逼真，便問新娘從15歲追到33歲的偶像是誰，並準備送上假裝不能到場的庾澄慶預錄祝賀影片，新娘卻一臉正經的道出：「鄭中基」3個字。但其實這時庾澄慶已在場外預備進場，氣氛瞬間尷尬，讓黃子佼傻眼到接不了話。

新娘後來解釋，高中偶像是鄭中基，大學以後才又換回庾澄慶，完全是意料之外的「笑」果。本集節目將於30日晚上8時在東森綜合頻道首播。（編輯：張芷瑄）1110728

歌手陳大天（後中）在節目「婚禮歌手2」最新一集中當煙霧彈，佯裝是當天唯一的婚禮歌手。（東森提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月28日
歌手陳大天（後中）在節目「婚禮歌手2」最新一集中當煙霧彈，佯裝是當天唯一的婚禮歌手。（東森提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月28日
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