田中千繪當經紀人飆罵炎亞綸 拍到聽名字就落淚

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（中央社記者王心妤台北29日電）影集「我願意」今天舉辦首映。田中千繪劇中飾演炎亞綸經紀人，笑稱一開始擔心對方像劇中一樣難搞；炎亞綸則說兩人拍攝都又哭又叫，拍到最後，一聽到對方名字就會流出眼淚。

「我願意」首集聚焦田中千繪命案，為故事拉開序幕。田中千繪表示，雖然沒有懼高症，但要從7樓往下跳仍是非常緊張，幸好劇組安全措施完善給滿安全感。田中千繪笑稱，一開始擔心炎亞綸是難搞藝人，還為此失眠，合作才發現完全不同，炎亞綸笑回：「妳再早個2年遇到我就是這樣。」

炎亞綸與田中千繪為了培養默契，多次彼此探班，感情也像劇中的藝人與經紀人關係。炎亞綸表示，兩個人對戲不是哭就是互相叫罵，有時哭得太慘，拍完後再擁抱安慰對方，「拍到後面，只要劇裡一提到田中千繪的名字，我的眼淚就流出來了。」

談到姚淳耀和炎亞綸的擦澡戲，炎亞綸表示，沒想過會被擦澡，還以為是60歲後才會經歷的，現在就當預習。他也說因為場景太過逼真，現在回想起來仍害羞。

另一名飾演虔誠教徒的鄒承恩則和飾演苦情媽媽的吳奕蓉有精彩對戲，吳奕蓉被指示演出時要對鄒承恩露出傾慕之意，拍攝時，高慧君主動在旁唱情歌為兩人增添情意。鄒承恩在劇中一直要跛腳走路，他說：「腳受傷麻煩的卻是腰，身體都要斜著一邊，回家只好冰敷。」

王渝屏與姚淳耀劇中有親密戲，兩人拍了一星期。王渝屏稱讚姚淳耀專業，事前討論所有動作，「拍床戲就像拍武打戲，都是套好的。」姚淳耀也感謝王渝屏引導入戲，「有一幕我看到她流淚，覺得是她在帶我。後面性愛戲還有掐脖子，我都覺得不行了，但渝屏還是敬業演出。」

「我願意」今天晚間起，每週五晚上8時在中華電信MOD、HamiVideo播出。（編輯：陳政偉）1110729