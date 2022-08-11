朱芯儀熬過乳房切除手術 樂呼「命救回來了」

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罹患乳癌的藝人朱芯儀5月接受乳房切除手術，她11日在臉書感性直呼「命救回來了」。（圖取自facebook.com/Amandachu3388）

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）36歲藝人朱芯儀去年11月發現自己罹患乳癌且轉移淋巴，在做完6次化療後，今年5月選擇接受乳房切除手術。今天她在臉書分享術後心境，感性直呼：「命救回來了」。

朱芯儀在今年3月罹癌一事曝光後，大方分享抗癌心路歷程、鼓勵病友。在經歷5月底開刀的煎熬後，她坦言後來一整個月無法睡好覺，因不能翻身也不能側躺，但隱隱作痛的傷口提醒自己，經歷這麼艱辛的一役後命救回來了，「我現在真真實實的活著，很感恩也很珍惜」。

朱芯儀回憶，手術前的超音波還看到2顆腫瘤，讓她聽完一度灰心。主治醫師給了自己2個選項，一是再打3次標靶藥物或選擇直接開刀，「不誇張！真的是生命的抉擇路口」，最後因不想再受煎熬決定開刀。

所幸回診看病理報告時，醫師恭喜朱芯儀檢體部分只剩原位癌，算是「病理完全緩解」，讓她形容心中喜悅彷彿像中樂透，也意味著她只要再把12次標靶藥物療程打完，可能就只需要穩定追蹤，相當開心。

朱芯儀也表示體力若許可，會開始走走晃晃，也會在暑假結束後開始工作、拍攝新YouTube影片，「如果遇到我，無論是醫院還是路上都歡迎來跟我打招呼！」

最後朱芯儀分享，有病友在她回診時遞上小紙條，寫道：「謝謝妳，因為妳讓我不再鴕鳥心態，我也會勇敢治療的。」讓她相當感動，「鼓勵是最有力量的語言，我很好，希望大家也要很好」。（編輯：屈享平）1110811