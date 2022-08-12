曾沛慈因疫情陷低潮 曾想轉行當外送員

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歌手曾沛慈相隔3年推出新專輯「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」，她12日在記者會上回想起低潮期，一度激動落淚。（亞神提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月12日

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（中央社記者王心妤台北12日電）歌手曾沛慈隔3年推出新專輯「今天陽光就是特別耀眼特別和諧」。曾沛慈今天在記者會上表示，過程中曾遭遇低潮期，陷入點閱率或是售票率的數字中，更曾想過轉行當外送員。

曾沛慈今天表示，回憶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情曾經一年沒唱過校園演出，加上整個時代轉變有太多資訊衝擊，讓她一度迷失在數字中，像是只看見點閱率或是售票演唱會的速度，都讓她難以放下。

曾沛慈表示，這段低潮甚至萌生過轉行的想法，因為擔心藝人身分會被指指點點，想過要當可以穿長袖、戴安全帽的外送員。曾沛慈也會跟從事音樂產業的丈夫分享，「他不會說太多話，但他說好或不好、要或不要，不管做什麼都支持我。」

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曾沛慈與丈夫共同打造新歌Long Long Way。她笑稱錄音過程中會試著問唱得如何，但對方會說：「我覺得跟上一段一樣。」讓她只能心裡想著對方是不是沒認真聽。曾沛慈也說有次吵架，丈夫握著她的手說：「我們要在一起到70、80歲，要一起變老。」讓她感動落淚。

曾沛慈表示，希望可以藉由專輯傳達輕鬆自在的生活態度，也希望都能跟著音樂感受一期一會，「每一個你都是太陽，你的笑容就是一道曙光，待黑暗過去後，你會知道你比想像的耀眼。」（編輯：張芷瑄）1110812