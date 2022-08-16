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美饒舌歌手A$AP Rocky涉槍擊案被起訴

2022/8/16 12:14
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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國饒舌歌手A$AP Rocky因涉及去年在好萊塢發生的一起槍擊案，今天被起訴。

洛杉磯地區檢察官辦公室表示，本名梅爾斯（Rakim Mayers）、現年33歲的A$AP Rocky，涉及使用半自動槍枝攻擊的兩項罪名指控。

據稱梅爾斯去年11月在一次爭吵中，將槍口指向一名過去的友人。

據說梅爾斯後來在兩人衝突中拔出武器開了兩槍，警方說，對方受了「輕傷」。

法官下令梅爾斯17日在洛杉磯法院出庭。

梅爾斯的代表作包括「讚美主」（Praise the Lord），他今年4月乘坐私人飛機從加勒比海島國巴貝多（Barbados）抵達洛杉磯國際機場時被捕。

美國媒體報導，梅爾斯先前與當時懷孕的女友蕾哈娜（Rihanna）在巴貝多。

演唱「璀鑽」（Diamonds）和「雨傘」（Umbrella）等熱門歌曲的流行音樂及時尚天后蕾哈娜5月13日在洛杉磯產下一名男嬰。

在2021年5月出版的GQ雜誌訪問中，梅爾斯稱蕾哈娜為「一生摯愛」和「命中注定的那個人」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110816

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