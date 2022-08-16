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82歲謝雷鬼門關前走一遭 3度心肌梗塞遺書早寫好

2022/8/16 19:22（8/16 19:36 更新）
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82歲的「寶島歌王」謝雷（左）16日為師弟陳昶均（右）站台，去年才因第3度心肌梗塞送醫的謝雷表示，到了這個年紀也沒人唱得比他還久，「已經唱夠了」。（欣代唱片提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月16日
82歲的「寶島歌王」謝雷（左）16日為師弟陳昶均（右）站台，去年才因第3度心肌梗塞送醫的謝雷表示，到了這個年紀也沒人唱得比他還久，「已經唱夠了」。（欣代唱片提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月16日
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（中央社記者葉冠吟台北16日電）「杏壇歌手」陳昶均圓夢推出首張專輯，今天舉辦記者會，資深歌手謝雷和金曲歌王荒山亮現身力挺。82歲的謝雷去年因第3度心肌梗塞送醫，大病初癒的他豁然表示早已交代好後事。

陳昶均15歲移民加拿大，成績優異的他，在多倫多大學主修分子生物學。但為了音樂夢回台征戰各大歌唱比賽，卻入不敷出，得兼職學校、補習班理化老師，更為專心在歌壇衝刺、辭去教職，如今終於推出專輯「夜夜情」、實現夢想。

陳昶均透露曾受邀到新加坡的郵輪駐唱，月薪可達新台幣10萬元，他坦言起初半信半疑，所幸一切屬實、人身平安；不過年輕時在加拿大兼職酒保工作，就曾遭老闆以「表現不佳」為由拒絕發薪水，據理力爭後才討回。

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「寶島歌王」謝雷這回特別和師弟陳昶均合唱新歌「用心生活」，也親自站台，誇獎新人很會唱。82歲的他近期身體狀況亮紅燈，去年才因第3度心肌梗塞緊急送手術室裝支架急救，從鬼門關前搶回一命，現在每3個月都得固定回診，也長年飽受痛風之苦，必須控制飲食。

謝雷表示，到了這個年紀也沒人唱得比他還久，「已經唱夠了」，也早寫好遺書並和家人交代，若之後再住院千萬不要急救，相當豁達。（編輯：張芷瑄）1110816

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