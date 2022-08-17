改編冷戰真實禁忌愛戀 「士兵與軍官」為同志發聲[影]

影片來源：采昌國際

（中央社記者葉冠吟台北17日電）曾演出電影「愛的萬物論」的31歲英國男星湯姆普里爾，近期主演改編冷戰時期真人真事電影「士兵與軍官」，更多次前往俄羅斯與角色本尊見面，盼藉電影改變世人對同志的觀感。

「士兵與軍官」（Firebird）故事背景設定在冷戰時期的蘇聯空軍基地當中，刻劃無名士兵與明星飛官的禁忌愛戀。近年都在美國洛杉磯工作的湯姆普里爾（Tom Prior），有天收到導演彼得雷巴內（Peeter Rebane）邀約，請他飾演空軍士兵「謝爾蓋」一角。

普里爾回憶：「彼得把他撰寫的劇本草稿寄給我，我立刻跟這個劇本產生連結。我們同意一起製作電影預告，並在這段過程中，我提出一些關於如何強化劇本的建議，特別是加強戲劇張力與情感聯繫的部分。」這也讓他因此成為本片的聯合監製與編劇。

在接下來的2年中，普里爾重新調整劇本結構，並多次與導演前往俄羅斯，與「謝爾蓋」本人見面。他形容這是個非常迷人的過程，「謝爾蓋是個非常積極和勇敢的人，他曾經不惜一切代價，追隨自己的心之所愛。見到他時，我想瞭解所有細節，他和所愛之人的關係有多深，他們每天都在做什麼，以及他們的關係如何展開。」

但遺憾的是，「謝爾蓋」在電影前製期間不幸逝世，普里爾和導演也參與了他在俄羅斯農村舉行的葬禮，普里爾說：「我暗自在當下許下承諾，將竭盡所能，以他的信念和勇氣來扮演好他的角色。」

普里爾感性透露，「在真正理解謝爾蓋，及那個時代其他同性戀族群所面臨的困境之後，我為許多人仍在獨裁政權，以及宗教秩序下受苦而感到震驚。這些政權剝奪了他們的權利，也剝奪了他們的愛。參與本片讓我下定決心，要確保謝爾蓋的勇敢故事，能夠改變世上每個國家的人們，對同性戀族群和其他邊緣化群體的態度。」

不僅如此，普里爾也身體力行前往愛沙尼亞接受軍事訓練，劇組前往仍實施徵兵制的愛國東部新兵訓練營，並在當地的國防軍服役，挖散兵坑、搭帳篷、去靶場，還接受蘇聯退休專家的正確軍事禮儀訓練，透過種種嚴格訓練，讓普里爾能在演出時更貼近角色背景。

「士兵與軍官」將於9月2日在台上映。（編輯：張雅淨）1110817