徐若瑄新片翻轉形象 不減肥詮釋中年媽媽韻味

（中央社記者王心妤台北21日電）電影「一頁台北」導演陳駿霖新作「初戀慢半拍」，讓演員徐若瑄、柯震東及于子育演出新的角色形象，徐若瑄刻意不減肥詮釋有韻味的媽媽，柯震東擺脫陽光形象演出「媽寶男」。

陳駿霖過去曾執導「一頁台北」，拍出台北的魔幻時刻，此次則藉由角色關係展現更多面向的台北。陳駿霖與監製李耀華接受中央社記者專訪，陳駿霖表示，台北的城市面貌多樣化，像是夜晚的旅館、絢爛的水族館，或是充滿跳土風舞婦女們的活動中心，都是台北的真實樣貌，透過電影呈現，也能擦出不同火花。

徐若瑄在片中飾演年輕就獨自拉拔兒子長大的旅館副理，不只燙了成熟短髮，更刻意不減肥。李耀華透露，有特別叮嚀徐若瑄，「要演一個中年媽媽，該有的小肚子還是要有。拍攝時妝也沒有很濃，皺紋也不要修到沒有，才是這年紀才有的魅力。」

柯震東此次跳脫陽光形象，演出木訥的「媽寶男」。李耀華表示，兩人曾在電影「南方小羊牧場」合作，「我一直覺得他有一面是大家不知道的，像他其實是一個很害羞的人，所以看到角色就想到讓他試看看。」她也誇獎柯震東10年來，眼神沒改變過，很真心但不會太過熱情。

于子育則飾演柯震東的母親，需要表現出控制欲強的模樣，卻又不能讓觀眾害怕跟討厭。陳駿霖表示，事前讓她跟柯震東培養默契，「這角色要是很討喜的，會有溫柔的、暴力的一面，但子育演得很好，不會太over。」

于子育有多場戲需要近距離對著鏡頭演出，陳駿霖表示，事前並沒有給于子育太多建議，「我不太會跟演員說太多，怕他們會想太多。」于子育也在討喜與討厭的媽媽之間做出剛好的拿捏。

「初戀慢半拍」將於26日全台上映。（編輯：張雅淨）1110821